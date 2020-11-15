قبل ما تسافر.. "مصر للطيران" تعلن عن تدابير مكافحة كورونا تعرف عليها

حفاظًا على سلامة المسافرين، أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، عن عدد من تدابير السلامة الصحية لمكافحة (كوفيد 19) لحمايتهم .

وعليه، تقدم "الوطن" التدابير التي اتخذتها الشركة للحفاظ على سلامة المواطن والاجراءات الاحترازية التي وجب على المواطن اتباعها خلال رحلته خارج البلاد في التقرير التالي:

- استخدام التذاكر الإلكترونية دون الحاجة إلى الطباعة لتجنب أي اتصال غير ضروري أثناء تسجيل الوصول.

- قد يكون هناك تأخيرات في المطار بسبب إجراءات تسجيل الوصول الإضافية، لذلك قامت الشركة بتعديل أوقات تسجيل الوصول الخاصة بها لتكون أربعة ساعات ونصف 4:30 قبل المغادرة للرحلات الجوية الدولية، وساعتان ونصف2:30 قبل المغادرة للرحلات المحلية .

- من أجل سلامة المواطن الخاصة، ستحتاج إلى ارتداء قناع الوجه الخاص بك في جميع الأوقات بدءًا من وقت دخولك المطار.

- كما يرتدي جميع موظفي مصر للطيران معدات الوقاية الشخصية ويتم فحصهم بانتظام لقياس درجة الحرارة؛ ولذلك سيتم قياس درجة حرارة المسافرين أيضًا لضمان سلامتهم.

- ويرتدي موظفو مكاتب تسجيل الوصول واقيات الوجه على الدوام .

- أضيفت ملصقات تباعد على الأرض لمساعدة الجميع على الحفاظ على مسافة آمنة بين بعضهم البعض، كما أضيفت موزعات تعقيم اليدين ووضعت في جميع أنحاء المطار للاستخدام الشخصي.

-تأكد من حزم كل شيء في الحقائب أثناء تسجيل الأمتعة، وتقتصر أمتعة المقصورة حاليًا على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والممتلكات الثمينة ومستلزمات الأطفال فقط.

- لضمان الراحة والأمان لعملاء مصر للطيران المتميزين، يتم ترتيب الجلوس بطريقة تضمن التباعد الاجتماعي ويتم توفير معقمات اليدين الكحولية في جميع الأماكن ويتم التنظيف والرش والتعقيم بطريقة تضمن للمسافر الراحة في بيئة آمنة وصحية.

- تم تغيير الوجبات الساخنة الآن إلى وجبات مُعبأة نظرًا للظروف الحالية.

- أدخلت مصر للطيران أيضا في بوابة الصعود إلى الطائرة، إجراءات للحفاظ على التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات ومساعدة الجميع في الحفاظ على مسافة آمنة في الطوابير التي تقترب من البوابة.

- كما يتم تطهير مناطق الجلوس والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل الدرابزين والمقابض وألواح المصعد باستمرار.

- سيكون الصعود على متن الطائرة في مجموعات أصغر وسيبدأ من الصف الأخير إلى الأول.

- ستحتاج إلى ارتداء قناع الوجه الخاص بك في جميع الأوقات داخل المطار، وأثناء الصعود على متن الطائرة وعلى متنها.

- على الرحلات الداخلية: سيتم تقديم زجاجة مياه لركاب الدرجة السياحية. وزجاجة ماء بالإضافة إلى وجبة مغلفة لركاب درجة رجال الاعمال.

- تقدم مصر للطيران لمسافريها عبر خطوطها أدوات الحماية الشخصية التى تحتوي على قناع وجه وقفازات ومعقم لليدين وحقيبة نفايات صغيرة لاستخدامها في التخلص من معدات الحماية الشخصية المستخدمة.

- لن يتم توزيع الوسائد والبطانيات، يتم تطهير بطاقات السلامة وتسدد مدفوعات السوق الحرة عن طريق بطاقات الائتمان فقط.

- أعلنت كذلك الشركة عن تنظيف وتطهير الحمامات بشكل متكرر.