غداً.. مصر للطيران تسير 13 رحلة جوية

تسير مصرللطيران اليوم الجمعة ١٣ نوفمبر ٥٤ رحلة جوية إلى كل من بيروت، بغداد، جدة، الدمام، ابوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، اسطنبول، كوبنهاجن، امستردام، دبي، روما، نيويورك، اثينا، جوبا، فرانكفورت، بودابست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، الرياض، الشارقة، القصيم، نيروبي، عنتيبي، إربيل، و ٨ رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و ٤ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٥٣٠٠ راكب.

كما تسير مصرللطيران غداً يوم السبت ١٤ نوفمبر ٥٦ رحلة جوية إلى كل من الرياض، بيروت، بغداد، أكرا، جدة، الدمام، تونس، لاجوس، أبوجا، لندن، باريس، مدريد، موسكو، أسطنبول، جنيفا، بروكسل، امستردام، كوبنهاجن، دبي، ميونيخ، نيويورك، أثينا، برلين(المانيا)، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، و ٩ رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و٣ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٥٣٠٠ راكب.