مصر للطيران تسير 46 رحلة جوية على متنها 5 آلاف راكب غداً

تسير مصرللطيران غداً الأحد ١٥ نوفمبر ٤٦ رحلة إلى كل من الرياض، تورونتو، القصيم، بيروت، بغداد، ندجامينا، لاجوس، عنتيبي، أبوجا، أبوظبي، لندن، الدمام، باريس، إسطنبول، دبي، امستردام، كانو، روما، فرانكفورت، لومي، أديس أبابا، ميلانو، جدة، الخرطوم، المدينة المنورة، عمان، الشارقة، و ٨ رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و ٣ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٥٠٠٠ راكب.