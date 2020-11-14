محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة للنظافة والإشغالات بمنيا القمح

قاد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، صباح اليوم السبت، حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة، وإزالة الإشغالات بدائرة مركز ومدينة منيا القمح.

جاء ذلك في إطار الزيارات المفاجئة والمتكررة، التي يقوم بها المحافظ إلى مدينة منيا القمح والقرى التابعة له، والتي لاحظ خلالها تدني مستوى النظافة بنطاق المدينة، وسوء حالة الطرق، ووجود العديد من الإشغالات المتسببة في عرقله حركه المرور للمواطنين والسيارات فضلا عن تشويه الشكل الجمالي للمدينة.

وعلى الفور، عقد محافظ الشرقيه اجتماعاً مع قيادات المحافظة، قرر خلاله شن حملة موسعة بنطاق المدينة، بقيادته وبحضوره شخصياً، مصطحباً معه وحدة التدخل السريع ومسئولي شركة الغاز والطرق.

بدأت الحملة أعمالها من مقلب "الفدان"، بمنيا القمح، حيث قامت وحدة التدخل البيئي السريع برفع أكوام القمامة والمخلفات المتراكمة بالمنطقة، ومن شوارع المدينة، باستخدام المعدات الجديدة التي تم توفيرها لدعم منظومة النظافة، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة للتخلص من المقالب العشوائية، ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بـ"الخطارة".

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه من المقرر، خلال الحملة التي يجري تنفيذها اليوم، رفع ما يقرب من 250 طناً من مقلب "الفدان"، بالإضافة إلى رفع 100 طن من المقالب العشوائية المنتشرة بشوارع المدينة، وذلك بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، للتخلص من المقالب العشوائية، ونقل ما بها من مخلفات وقمامة للمدفن الصحي بالخطارة، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وخلال تواجده بأرض "الفدان"، أمر محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة منيا القمح، محمود المرسي، بتشغيل سيارات النظافة الجديدة، والتي تم تزويد النقطة الوسيطة بها منذ ما يقرب من 8 شهور، لسرعة تحميل كميات القمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، حيث تبلغ حمولة السيارة 60 طناً للنقله الواحدة، وهو ما يحقق السرعة، والانتهاء من تنفيذ أعمال الحملة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات من المدينة في أسرع وقت ممكن.

وبعد ذلك، توجه محافظ الشرقية إلى عدد من شوارع مدينة منيا القمح، لمتابعة أعمال رفع القمامة من المقلب العشوائي بمنطقة "مقابر المسيحيين"، مشدداً على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة، وعدم السماح بتواجد الدواب في الشوارع والطرق العمومية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال "نباشي القمامة".

رافق المحافظ، خلال الحملة، كل من سعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، وفخري عبد العزيز، مستشار المحافظ لشئون النظافة والتجميل، والعميد علاء شعراوي، المشرف على الحملة الميكانيكية بالمحافظة.