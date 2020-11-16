غرفة المنشآت السياحية تشارك في معرض "هيس إكسبو هوتيل"

تشارك غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري رئيس الغرفة، بجناح ضخم في فعاليات الدورة الأربعين للمعرض الدولي "هيس إكسبو هوتيل" لمستلزمات وتجهيزات الفنادق والمنشآت والمطاعم السياحية، والذى يقام تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والصناعة والتجارة، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري.

تفقدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، جناح الغرفة عقب قيامها بقص شريط الإفتتاح للمعرض، حيث كان في استقبالها عادل المصري، رئيس الغرفة، وأحمد الناظر الأمين العام، ومديحة عبد العزيز، المدير المالي للغرفة، وبهاء عبد الستار، مسئول المعارض والتدريب بالغرفة، ويسرى أبو النجا، رئيس الشركة المنظمة للمعرض.

عرض شامل لنشاط الغرفة والخدمات التي تقدمها للأعضاء

أعربت "شلبي"، عن إعجابها بالجناح الذى تضمن عرضًا شاملاً لنشاط الغرفة والخدمات التى تقدمها للأعضاء، وكذلك للمستثمرين الراغبين الدخول في مجال إقامة المنشآت الخاضعة لوزارة السياحة، ومزايا هذه المطاعم عن غيرها والاشتراطات اللازمة للحصول على الرخصة السياحية، إلى جانب أسطوانات مدموجة تضم كافة البيانات الخاصة بأعضاء الجمعة العمومية للغرفة من أسماء للمنشآت والمطاعم السياحية وعنوانيها وأرقام تليفوناتها.

وتفقدت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، جميع أجنحة المعرض والتقت بالعارضين والمسئولين عن الشركات العارضة، وأجرت حوارًا مفتوحًا معهم.

أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والتطور في صناعة الفندقة

من جانبه قال عادل المصري، إن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أحد الرعاه للمعرض الدولي، حريصة على أهمية إقامة معارض مستلزمات المنشآت السياحية والفندقية بمصر، لكونها تقدم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والتطور في صناعة الفندقة والضيافة والمطابخ.

وأوضح أن هذه المعارض تتميز بتقديمها المنتجات والحلول المتكاملة لصناعة الضيافة الخاصة بالكافيهات والمطاعم المنشآت، بالإضافة إلى خدمات البرمجيات وحلول IT.

وأضاف رئيس الغرفة، "حريصون على نقل كل ما تشهده صناعة الضيافة والمطابخ فى العالم إلى أعضائها"، مشيرًا إلى أن إدارة تكنولوجيا المعلومات بالغرفة قامت بتصوير ما يتضمنه المعرض من إمكانيات وأجهزة ومعدات حديثة، لبث هذا الفيلم عبر الموقع الإلكتروني للغرفة وصفحتها الرسمية على "فيس بوك"، لاطلاع الأعضاء على كل ما هو جديد في هذا النشاط.

وتابع "المصري"، أن المعرض يُعد فرصة حقيقية للمنشآت السياحية للتواصل مع الشركات والهيئات العارضة لعقد الصفقات والاتفاقيات لتوريد ما تحتاجه من معدات وأجهزة، وكذلك التعرف على الجديد فى مجالات جودة وسلامة وأمان الغذاء عبر استخدام هذه المعدات.

وأشار، إلى أن جناح الغرفة قدم من خلال أحد الخبراء المتخصصين في الصحة العامة ومكافة الفيروسات ندوات توعوية لرواد المعرض عن فيروس كورونا "كوفيد 19"، وكيفية اكتشافه وأعراضه وطرق الوقاية منه وطرق التعامل مع المشتبه في إصابتهم، وطرق العلاج وفقًا للبروتوكول الطبي مع الذين تاكدت إيجابية مسحة تحليلاتهم بالفيروس، كما تم توزيع مطويات عن الفيروس كنشرة توعوية للمشاركين والمترددين والزائرين للمعرض.

يقام المعرض الدولي "هيس إكسبو هوتيل" لمستلزمات وتجهيزات الفنادق والمنشآت والمطاعم السياحية سنويًّا في 5 قاعات بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات على مساحة 20000 متر مربع، ويشترك فى هذا المعرض أكثر من 250 شركة مصرية وأجنبية، وينقسم إلى 6 قطاعات تخدم القطاع الفندقى والكافيهات والمطاعم والمخابز والحلواني والآيس كريم فى مصر.

يخدم عدة مجالات

المعرض يخدم عدة مجالات وهي الكافتيريات والمطاعم، الفنادق، القرى السياحية والمنتجعات، المراكب العائمة، المكاتب الإستشارية، دور القوات المسلحة والنوادي، محلات الحلواني والآيس كريم والمخابز، محلات الوجبات السريعة، المستشفيات، شركات البترول، المغاسل التجارية، القصور والفيلات، مصانع اللحوم، شركات كاترينج الطائرات والجامعات والسوبر ماركت.