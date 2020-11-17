السبت المقبل.. حفل تخرج مدرسة الإنشاد الديني بقصر الأمير طاز

تنظم مدرسة الإنشاد الديني، حفل تخرُّج الدفعة الثامنة والتاسعة من المُنشدين المُلتَحقين بالمدرسة، ويُقام الحفل في السابعة مساء السبت القادم ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠ بقصر الأمير طاز، بحي الخليفة، بحضور قيادات وزارة الثقافة، والمبتهلين، وخريجي الدفعات السابقة.

يشار إلى أن مدرسة الإنشاد مشروع أقامه نقيبُ المُنشدين الشيخ محمود التهامي منذ 2014، وهدفه تخريج جيل من المنشدين الدارسين للمقامات وفن الإنشاد، وتأتي المدرسة ضمن جهودٍ لتحسين وضع الإنشاد الديني في مصر برعاية الشيخ محمود التهامي، وتقوم بتثقيفهم وتدريبهم في الإنشاد، والابتهالات وتعليم المقامات الموسيقية، وفن التواشيح، والتجويد، والعروض، والصولفيج، والأداء الحركي، وتدريبات النفس، وتدعم المتفوقين وتخصص الحفلات لهم ، تحت شعار الإنشاد في مواجهة الإرهاب، بالمحبة والسلام وروحانيات الإنشاد الديني.

جدير بالذكر أن مدرسة الإنشاد مقرها الحالى قصر الأمير طاز، تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية، تأكيدًا لدور الدولة في تجديد الخطاب الديني ونشر المحبة والتسامح والسلام والروحانيات التي يتمتع بها فن الإنشاد الديني لمواجهة ثقافة العنف والتطرف والإرهاب.