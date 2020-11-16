نائب مدير النجيلة السابق يكشف النتائج الأولية للقاح "موديرنا"

قال الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة السابق، إنه تم الإعلان عن نتائج "أولية" للقاح موديرنا لفيروس كورونا تنص على فاعليته التي تقترب من 95% وهذه نتائج مبشرة جدا.

وأضاف عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن ميزة اللقاح أنه يحفظ في درجة حرارة -20 وهي متوافرة بسهولة، و"كمان ممكن يحتفظ بيه لمدة 30 يوما في الثلاجة عكس فايزر محتاج درجة حرارة -80 وفعال فقط لمدة 5 أيام من تخزينه في الثلاجات بالإضافة أن لقاح موديرنا يحتفظ بفاعليته 12 ساعة في درجة حرارة الغرفة ودي ميزة تانية مهمة جدا تخلي توزيعه أسهل".

وأضاف: "المشكلة تجارب اللقاح كلها ممولة من الحكومة الأمريكية بمبلغ 2.2 مليار دولار لتسريع إنتاج لقاحات طبقا لخطة ترامب Wrap speed فغالبا اللقاح مش هيوصل لأي دولة قبل أمريكا، وفيه مفاوضات متقدمة حاليا بين بريطانيا والشركة".

وأردف: "اللقاح مش هينتج منه غير 20 مليون جرعة لحد نهاية السنة دي متوقع طبقا لتصريحات من الشركة أن يتم بدء توزيع اللقاح في نهاية ديسمبر لـ 10 ملايين فقط في أمريكا لأن الشخص محتاج جرعتين من اللقاح، وبنهاية السنة القادمة هينتجوا 500 مليون جرعة فقط تكفي لـ 250 مليون فقط، ومن الممكن زيادة الإنتاج ليصل إلى مليار جرعة تكفي نصف مليار شخص فقط في حالة توافر المواد الخام وده رقم مش هيشكل فرق ضخم في الوضع الحالي للعالم لكن هيغير الوضع في أمريكا في منتصف العام المقبل".

وأوضح خلال منشوره أن الفئات التي ستحصل على اللقاح أولا هم العاملون في الصحة والفئات المعرضة للخطر، و"بنهاية إبريل حسب خطة الشركة الإنتاجية هيكون بدأوا يوفروه لباقي الفئات في أمريكا".