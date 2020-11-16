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 محافظ بني سويف: تلقينا 112 ألف و 679 طلب تصالح على مخالفات البناء

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عمرو رجب
06:38 م | الإثنين 16 نوفمبر 2020
محافظ بني سويف

محافظ بني سويف

قال الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، إن العدد الإجمالى لطلبات التصالح على مخالفات البناء، وصل إلى 112 ألف و679 طلبا، بعد أن تقدم 180 مواطنا بطلبات تصالح على مخالفات البناء، اليوم.

وأشار محافظ بني سويف إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام العطلات، لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافياً لتنتهى في 30 نوفمبر الجاري.

كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

وأكد المحافظ متابعته لمستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته، حيث أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، مؤكدا  أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.

 

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