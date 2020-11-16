بالأسماء.. تفاصيل أكبر موازنة لرصف وتطوير طرق الجيزة بقيمة مليار جنيه

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن إجمالي تكلفة مشروعات الرصف والتطوير للمحاور والشوارع الجاري تنفيذها بالمحافظة يبلغ حوالي مليار جنيه، وتعد تلك أكبر موازنة لرصف وتطوير الطرق يتم تنفيذها بمحافظة الجيزة مشيرا إلى أن موازنة تطوير ورصف الطرق جاءت من خلال الاعتمادات المالية للخطة الاستثمارية المخصصة للمحافظة والموارد الذاتية إضافة إلي المشروعات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية.

قائمة المشروعات

- نفذت المحافظة خطة متكاملة لرصف الطرق والشوارع التي تربط بين القرى في ضوء الإمكانيات والموارد المتاحة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاصة برفع مستوى الخدمات المقدمة للقري لدرجات يلمسها المواطنون.

تطوير طريق إسكندرية الصحراوي

- وضع تصور لتطوير طريق إسكندرية الصحراوي بما يتماشى مع أعمال تطوير منطقة المتحف المصري الكبير خاصة أن الطريق يشهد كثافات مرورية مرتفعة.

- جار رفع كفاءة الخدمات المقدمة فى مختلف القطاعات تخفيفاً من معاناة أهالي القرى وتأتي علي رأس تلك الخدمات تيسير حركة التنقل بين القرى وبعضها البعض إلى جانب ما يتعلق بتنفيذ خطة رصف لعدد من الشوارع الرئيسية بالمراكز والمدن والتى انتهت بها أعمال المرافق بالكامل وهي الخطة التي تنفذها المحافظة خلال العام المالي الحالي.

رصف العديد من الطرق والشوارع الرابطة بين القرى

- ضخ 52 مليون جنيه لرصف العديد من الطرق والشوارع الرابطة بين القرى وشوارع رئيسية بالمراكز التي تم رصد حاجتها الملحة لتطويرها، ورصفها لصعوبة حركة سير المواطنين بها.

- البدء في رصف طريق البر الغربي لترعة المريوطية حتى مدخل سقارة، وكذلك بعض القطاعات بدءاً من قرية ميت رهينة بمركز ومدينة البدرشين بطول ٢ كم وبتكلفة ٧ ملايين جنيه إضافة إلي أنه تم البدء فى أعمال استكمال رصف طريق القومية الكوم الأحمر من أسفل محور روض الفرج حتى مزلقان الكوم الأحمر مروراً بمدرسة الأرض المخضرة بطول 1,5 كم وعرض ٢٠ م، وبتكلفة ١٠ ملايين جنيه إضافة إلي تنفيذ ازدواج للطريق ليصبح اتجاهين لتسهيل الحركة المرورية وتلاشي وقوع حوادث السير ورصف الطبقة الرابطة بالقطاع المعيب لجسر ترعة الزمر بطول ١كم وذلك بمركز ومدينة أوسيم .

- البدء في رصف بعض الطرق الرابطة بين القرى والعزب بمركز ومدينة العياط وذلك بتكلفة بلغت ٦ ملايين جنيه، وشملت طريق عزبة الشراقوة وعزبة بطرس ومدخل الكنيسة وقرية قوت القلوب ورصف طريق مصنع الزيوت باتجاه طراد النيل .

-البدء في رصف الطرق الرابطة بمركز الصف بدءاً من قرية عرب الشيخ صالح باتجاه قرية عرب الحصار البحرية، وذلك بطول ٤كم وعرض ٦م باعتماد مالي ٦ ملايين جنيه .

- جار أعمال رصف طريق الجيش بمركز ومدينة أطفيح ضمن خطة رصف مديرية الطرق وذلك بطول 1,6 كم باعتماد مالي ٥ ملايين جنيه إضافة إلي استكمال أعمال الرصف بالطريق بدءاً من طريق الجيش حتى مركز شباب أطفيح، مروراً بمخر سيل أطفيح بطول 1,3كم ضمن خطة الرصف الاستثمارية لمركز ومدينة أطفيح باعتماد ٩ مليون جنيه.

- البدء فى قطع الفرمة وتوريد وفرش طبقة الأساس بشوارع الشورى وبكر شمس والطريق الموازي لسور شركة قها بمركز ومدينة البدرشين تمهيداً لأعمال الرصف وذلك بتكلفة 7,8 مليون جنيه .

دراسة تطوير عدد من الطرق الهامة والحيوية والرئيسية

- يتم دراسة تطوير عدد من الطرق الهامة والحيوية والرئيسية وخاصة التي تربط القرى ببعضها البعض في مراكز ومدن المحافظة لما لها من أهمية على الأهالي بالقرى.

- يتم متابعة دقيقة لأعمال الرصف والتطوير للشوارع والتأكد من الالتزام بأعلى مواصفات التنفيذ وبمناسيب الطرق الجاري تطويرها وعدم استلام الأعمال إلا من خلال لجنة متخصصة لمراجعتها والتأكد من تنفيذ كافة بنود التعاقد وسيتم تطوير عدد من الميادين بالتعاون مع المجتمع المدني، دون تحمل المحافظة أية نفقات.

حصر بالشوارع والمحاور الهامة المراد تطويرها

- البدء في إعداد حصر بالشوارع والمحاور الهامة المراد تطويرها خلال خطة العام المالي القادم مع وضع أولويات للطرق بالمراكز والمدن والتنسيق مع أجهزة المرافق لإنهاء أعمالها بتلك المحاور لعدم التأخر في تنفيذ مخططات التطوير.