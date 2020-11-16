محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النور للمكفوفين

أجرى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، زيارة مفاجئة، اليوم، لمدرسة النور للمكفوفين بحى غرب، للوقوف على سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة للطلاب داخل المدرسة ومدى تفعيل الأنشطة المدرسية والالتزام بإجراءات الوقاية.

رافقه خلال الجولة، المهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير هيئة الأبنية التعليمية، ولجنة من التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة، وبدأ المحافظ جولته بتفقد المطعم الداخلي بالمدرسة وتابع خطوات تجهيز الطعام واطمأن على الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية داخل المطعم ومراعاة جودة الطعام المقدم للطلاب.

كما تفقد حجرات الأنشطة والفصول الدراسية داخل المدرسة وتابع استخدام الطلاب لماكينات "برايل" للكتابة واستمع إلى عدد من التلاميذ بشأن استيعابهم لما يتم تدريسه والكتابة، وشاهد المحافظ ممارسة الطلاب والطالبات للعبة كرة الجرس مشيدًا بمستوهم الرياضي معبرًا عن سعادته لتواجده وسط الطلاب والطالبات بالمدرسة أثناء ممارسة الأنشطة، كما تفقد أماكن الإقامة والمعيشة بسكن الطلاب بالمبنى الملحق بالمدرسة وطالب بضرورة الالتزام بالنظافة المستمرة وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وحفاظاً على صحة الطلاب والعاملين.

وكلف "سعد" لجنة التفتيش والمتابعة برصد أي سلبيات داخل المدرسة وكتابة تقرير بها وبحث أوجه القصور لايجاد الحلول العاجلة لها وتقديم كافة أوجه الدعم لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب.

وفى سياق متصل التقى المحافظ ببعض طلاب وطالبات المدرسة واستمع إلى طلباتهم واستفساراتهم معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتكثيف عمل لجان المتابعة والتفتيش على المدرسة بصفة مستمرة للوقوف على الخدمات المقدمة للطلاب معلنًا تفعيل الأنشطة المدرسية والمسابقات الرياضية والفنية واختيار الطلاب المتميزين لتكريمهم وتحفزيهم على التميز وصقل خبراتهم المختلفة.

كان محافظ أسيوط قد سبق وزار مدرسة النور للمكفوفين بحي غرب للاطمئنان على سير الدراسة وانتظامها بجميع المراحل الدراسية وشهد منح المدرسة عدد 10 ماكينات للكتابة بطريقة "برايل" مهداة من المنطقة الجنوبية ومؤسسة مصر الخير بعد تهالك عدد من الماكينات القديمة بالمدرسة داعياً مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة والمشاركة المجتمعية في توفير أعداد أكبر من الماكينات لخدمة الطلاب المكفوفيين بالمدرسة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.