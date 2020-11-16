"الوطن" تنشر بطاقات الرقم القومي لسفاح الجيزة

تكثف أجهزة الأمن في الجيزة من جهودها، لكشف أكبر جريمة قتل ارتكبها محام في الجيزة والإسكندرية، إذ قتل 4 أشخاص من بينهم صديق عمره، وتبين أن المتهم خطط لكل جرائمه وكان هدفه جمع المال، فقام بقتل زوجته وشقيقتها وعاملة كانت لديه في محل لتجارة الأدوية بالاسكندرية، بعدما نصب عليها واستولى على مبلغ 45 ألف جنيه.

واصطحبت الأجهزة الأمنية المتهم "قذافي ف." 49 سنة، "محامي" والشهير بسفاح بولاق الدكرور، فجر أمس، للإرشاد عن جثمان رودينا شقيقة زوجته الثانية، والتي قتلها بعد تهديدها له بفضح علاقتهما غير الشرعية قبل زواجه من شقيقتها.

وأضافت التحريات، أن المأمورية بعد الانتهاء من استخراج جثمان "رودينا" من شقة شارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، سوف تتجه إلى الإسكندرية وبصحبتها المتهم، لاستخراج جثة فتاة كانت تعمل معه في محل لبيع الأجهزة الكهربائية، التي قتلها المتهم بعد مطالبتها له برد مبلغ 45 ألف جنيه كان قد أخذهم منها، ودفنها في مخزن بالعصافرة.

وأوضحت، أن الهياكل العظمية التي عثر عليها في مقبرة شقة بولاق الدكرور، في انتظار ظهور نتائج تحاليل البصمة الوراثية لها وللأسر التي تم أخذ عينات منها، لمطابقتها، والتأكد من أنهما بالفعل هم المجني عليهم الذين اعترف المتهم بقتلهم، وبعد ذلك سوف يتم استخراج تصاريح دفن من النيابة العامة لتلك الهياكل، وتسليمها لذويهم تمهيدًا لدفنهم.

وأكدت التحريات، أن الهيكل العظمي الخاص بصديق المتهم، رضا محمد عبد اللطيف 48 سنة، محاسب، عثر عليه داخل شقة بشارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، يرتدي بنطال وقميص، بالإضافة إلى حافظة جلدية خاصة بالمجني عليه، بفحصها تبين العثور على بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وبعض الأوراق الأخرى.

كما عثر أيضًا على الهيكل العظمي الخاص بزوجة المتهم، فاطمة الزهراء زكريا علي 34 سنة، بالإضافة إلى ملابس ممزقة ومصوغات ذهبية عبارة عن دبلة ومحبس وسلسلة.

تم التحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى النيابة العامة.

ووقف المتهم داخل الشقة في ثبات يروي للضباط كيفية ارتكابه تلك الجرائم في غرفة المكتبة المطلة على الشارع، وكشفت التحريات أن المنزل يمتلكه أقاربه، ولكن المتهم مسؤول عنه قانونيًا.