حجز دعوى "العيوب الفنية في كوبري عتريس" بكفر الشيخ للنطق بالحكم

قررت محكمة دسوق الجزئية للأمور المستعجلة في كفر الشيخ، في جلستها، اليوم، حجز دعوى إثبات العيوب الفنية في إنشاءات كوبري عتريس، بمدينة دسوق، عن طريق خبراء بوزارة العدل، إلى جلسة 30 نوفمبر الجاري، للنطق بالحكم.

وكان المستشار مصطفى السبعاوي، المحامي بمدينة دسوق، تقدم بدعوى قضائية ضد محافظ كفر الشيخ، ومسئولين بوزارتي النقل، والري، وهيئة السكة الحديد، أمام قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة دسوق الجزئية، بسبب العيوب الفنية في إنشاءات كوبري عتريس، أدت إلى إغلاقه تمامًا في الوقت الحالي بعد إجراء عملية الإنشاءات، ما يشكل خطرًا على حياة الطلاب، والمواطنين.

وطلب السبعاوي، في دعواه، والتي حملت رقم 103 لسنة 2020 مدني جزئي مستعجل دسوق، الحكم بإثبات الأوضاع الحالية لكوبري عتريس، وما جرى فيه من عيوب فنية، وهندسية، مخالفة لعملية تصميمه، والتنفيذ بما يشكل إهدارًا للمال العام يبلغ 3 ملايين جنيه.

وأكدت الدعوى انتهاء أعمال الإنشاءات في كوبري عتريس، في شهر مايو 2019 بنسبة 100%، بتكلفة مالية تقترب من 3 ملايين جنيه، بعد فترة إغلاقه ما يزيد عن 20 عامًا، ووفقا لذلك لم يعمل الكوبري إلى الآن، نظرًا لارتفاع الكوبري عن شريط السكة الحديد، وعن الطريق العام القديم "دسوق – قلين".

يذكر أن كوبري عتريس من أبرز المرافق الحيوية في مدينة دسوق، ويربط بين طرفي المدينة حي شمال، وحي جنوب، ويقع في محيطه 4 مدارس، ويمر من خلاله العديد من المواطنين يوميًا، والطلاب في أوقات العام الدراسي، دون وجود ما ينبه المارة، بخطورة مرور القطارات.