محافظ كفر الشيخ: تحويل شارع إبراهيم المغازي لاتجاه واحد ورفع الإشغالات

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، رافقهما اللواء شعبان ميروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحويل شارع إبراهيم المغازي، لاتجاه واحد للقضاء على التكدس المروري بالشارع ،ليكون اتجاه شارع إبراهيم المغازي للقادمين من اتجاه الاستاد، وموقف كفر الشيخ وشارع المصنع، و المتجهين لشارع الخليفة المأمون، وسوق ميت علوان، ويكون شارع نبوي المهندس، للقادمين من شارع الخليفة المأمون، والمستشفى العام.

وتابع محافظ كفر الشيخ ، خلال جولته، رفع الإشغالات من سور نادى ميت علوان ، وقرر غلق محل بشارع الخليفة المأمون لمدة أسبوع ، لتعديه على الشارع الرئيسي، وحذر عدد من أصحاب المحال المتعدين على الأرصفة بغلق محلاتهم لمدة أسبوع في حالة عدم الالتزام، وحذر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من التعدي على الشوارع والأرصفة، مؤكداً أن الرصيف من حق المواطن ،ولن يسمح بالتعدي عليه.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة تأهيل الشوارع، وتغيير مساراتها للحد من التكدس المروري الذي تشهده مدينة كفر الشيخ، إما لكثرة السيارات المارة أو عدم التنظيم خلال السنوات الماضية، بالإضافة لاتساع الأرصفة بين اتجاهات الشوارع.

وفي سياق مختلف، شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، انتشار معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القري، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ محافظ كفرالشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

وتابعت المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة مع إستمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بجميع شوارع المدينة والقرى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة، فضلاً عن إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول، كما تابع المهندس أحمد الشناوى، رئيس مركز ومدينة الرياض، سحب مياه الأمطار والمتابعة المستمرة بالمدينة والقرى. وتابع العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم ، رفع وكسح المياه الناتجة عن سقوط مياه الأمطار بشوارع المدينة المختلفة، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات لمتابعة المستجدات.

وتابع هاني يوسف، رئيس مدينة سيدى غازي، أعمال رفع المخلفات وتراكمات القمامة أولاً بأول، بالإضافة إلي كسح وسحب مياه الأمطار المتراكمة بشوارع المدينة، كما تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة ومياه الأمطار بجميع أنحاء المدينة والقرى، وقاد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة لرفع بقايا تراكمات مياه الأمطار بالقرى، وإستمرار تمركز سيارات وجرارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض لتجمع المياه بصفة دورية ومستمرة.