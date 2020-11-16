رئيس جامعة دمياط يهدي ميدالية الجامعة لوكيل وزارة الإعلام الكويتية

أهدى الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، ميدالية الجامعة للباحث الوافد غالب محمد العصيمي، اليوم، إثر مناقشته رسالة دكتوراه بكلية التربية بعنوان:"استراتيجية لتنمية ثقافة التفكير الاستراتيجي للعاملين بمؤسسات التعليم العالي الحكومي بدولة الكويت".

ويشغل غالب محمد العصيمي، منصب وكيل وزارة الإعلام بدولة الكويت، وأبدى رئيس الجامعة سعادته البالغة وترحيبه بكافة الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بكليات الجامعة المختلفة من مختلف الدول العربية والأجنبية خاصة وأن الجامعة في الوقت الحالي تحتضن عدد كبير من الطلاب الوافدين من 9 جنسيات مختلفة (ليبيا، عمان، اليمن، الكويت، سوريا، فلسطين، الإمارات، تشاد، هولندا).

ضمت لجنة المناقشة كلاً من دكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، الدكتور راشد القصبي رئيس جامعة بورسعيد الأسبق، الدكتور علي جوهر عميد كلية التربية النوعية الأسبق وأقدم أساتذة التخطيط التربوي بمصر، و دكتور محمد حسن جمعة أستاذ مساعد أصول التربية بجامعة دمياط.

وعلى صعيد متصل، التقى رئيس جامعة دمياط بممثل عن الطلاب المكفوفين، وذلك استجابة لطلبهم في الإلتحاق بأقسام كلية الآداب، خاصة أن هناك بعض الأقسام لا يستطيعون الالتحاق بها، وأجرى رئيس الجامعة اتصالاً هاتفياً بإدارة كلية الآداب، ووجّه لاستقبال الطلاب وتلبية رغباتهم في الالتحاق بالأقسام الراغبين الالتحاق بها.

وطالب "دعدور"، الطلاب بالتوجّه لكلية الآداب لاستكمال إجراءات قبولهم، بناءً على رغباتهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد، مؤكداً دعم الجامعة بجميع كلياتها ووحداتها لجميع الطلاب والطالبات في العموم، وللطلاب ذوي الهمم بالخصوص.

يُذكر أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تُولي اهتماماً غير مسبوق لأبناء الوطن من ذوي الهمم والعزيمة الذين يحقّقون العديد من النتائج غير المسبوقة في مختلف المجالات، وهو ما يثبت قدرتهم على تحدى الصعوبات والتغلب عليها، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيث تقوم كل الجامعات المصرية بتكثيف جهودها وتسخر إمكاناتها وقدراتها المعنوية والأكاديمية لدعم هذا الشأن.