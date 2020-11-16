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تعاونيات البناء تطرح كراسة شروط وحدات لؤلؤة دمياط الجديدة بمقر المشروع

كتب:

أيمن حمزة
10:03 ص | الإثنين 16 نوفمبر 2020
الإسكان تطرح 140 وحدة سكنية بمشروع لؤلؤة دمياط الجديدة

الإسكان تطرح 140 وحدة سكنية بمشروع لؤلؤة دمياط الجديدة

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بوحدات مشروع لؤلؤة دمياط الجديدة، لعدد 140 وحدة سكنية بموقع متميز بمدينة دمياط الجديدة، بمساحات تبدأ من 112، وتصل إلى 139 متر.

وأكدت مصادر مطلعة بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لـ"الوطن"، أن الوحدات السكنية المتاحة بمشروع لؤلؤة دمياط الجديدة من المتوقع أن يتم تسليمه خلال العام القادم 2021، على أن يغلق باب الحجز، يوم 26 من نوفمبر الجاري.

وتابعت أن كراسة الشروط والمواصفات ستتاح للجمهور مقابل 200 جنيه فقط، وتبلع كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بوحدات الإسكان، بمقر المشروع بمدينة دمياط الجديدة، بجوار هيئة الإستثمار، وبمقر الهيئة بمدينة نصر إمتداد شارع مكرم عبيد.

 

 

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