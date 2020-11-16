توقعات طقس 72 ساعة.. رياح نشطة وأمطار تصل إلى غزيرة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، خلال الفترة ما بين 17 إلى 19 نوفمبر الجاري.

ووفقًا لخبراء الأرصاد فإن حالة الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء لطيف نهارًا على معظم الأنحاء، ما عدا جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد حيث جاء الطقس معتدلا، بينما كان الطقس باردا ليلا على كافة الأنحاء، وتتكون في الساعات الأولى الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأضاف الخبراء أن هناك توقعات بتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، وتنشط الرياح على خليج السويس.

وتوقع الخبراء أن يكون الطقس يوم الخميس لطيفا نهارًا باردًا ليلا على كافة الأنحاء، ما عدا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويتوقع أن تكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية، الإسكندرية، مطروح، السلوم، رشيد، وبلطيم، بينما تكون الأمطار متوسطة على بعض مناطق، دمياط، بورسعيد، العريش، ورفح.

بينما تقل الأمطار على الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، والمنوفية، حلايب، شلاتين، ورأس بناس.

وجاء بيان درجات الحرارة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة كالتالي:

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 17 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 17 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

درجات الحرارة يوم الخميس 18 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.