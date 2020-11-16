خطوات التعامل مع البرق والرعد في الطقس السيئ.. ابتعدوا عن النوافذ

تمر بعض المحافظات الجمهورية بموجه من الطقس السيئ، حيث تم الإعلان عن عدم استقرار الأحوال الجوية، وهناك أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، كما تم تحديد بعض المناطق منها كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية.

ووضعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، بعض الإجراءات الوقائية للمواطنين التي يجب اتخاذها عند حدوث ظاهرتي البرق والرعد والتي تستعرضها "الوطن" في السطور التالية.

الخطوات الواجب اتباعها عند حدوث البرق والرعد

الابتعاد عن النوافذ والأبواب المفتوحة بالمنزل.

الابتعاد عن الأماكن المرتفعة.

عدم الوقوف بجوار الأشجار.

الاتجاه إلى الشاطئ فورا في حالة التواجد في البحر.

الابتعاد عن أماكن شبكات الصرف الصحي.

عند التواجد في الشارع أثناء البرق والرعد يجب الإسراع بالدخول إلى أقرب مدخل منزل.

ووفقًا لتصريحات الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن فصل الخريف يشهد تقلبات مناخية سريعة، وهو أمر طبيعي ومعروف، مضيفًا أن هذه التقلبات تؤدي لتغير الخرائط الجوية أكثر من مرة على مدار اليوم، مما يجعل هيئة الأرصاد تنشر تحديثات لحظية لحالة الطقس على مدار اليوم.

خريطة الأمطار على مستوى الجمهورية

ونشرت الأرصاد توقعاتها بشأن المناطق المعرضة لسقوط أمطار غدًا الاثنين، حيث تتعرض بعض المناطق من السواحل الشمالية لأمطار خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية، مطروح، رشيد، بلطيم، بورسعيد، العريش، ورفح، بالإضافة إلى أمطار خفيفة على بعض المناطق الوجه البحري على كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، والغربية.

وأوضحت الهيئة أن هناك احتمال لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، الإسكندرية، مطروح، رشيد، بلطيم، بورسعيد، العريش، ورفح، بالإضافة إلى أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري، على كفر الشيخ، البحيرة، والدقهلية.