حملة لتطهير المنازل المهجورة ورفع تراكمات القمامة بسفاجا

دشنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، برئاسة هدى المغربي، حملة لتطهير على المنازل المهجورة والمُستغلة في إلقاء القمامة داخل شوارع منطقة سفاجا البلد، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تكثيف جهود رفع كفاءة منظومة النظافة.

وأوضح عبد الحميد رضوان، سكرتير المدينة، أن إدارة منظومة النظافة نفذت حملة مكبرة لرفع القمامة فى جميع الشوارع الرئيسية بالمدينة، مضيفا أنه تم رفع كافة المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجميع بتلك الأماكن، ونقلها إلى المقلب المخصص لها، فضلا عن الإستجابة لشكوى المواطنين بوجود منزل مهجور بشارع السنترال، وبداخله تراكمات قمامة، وجرى التوجه على الفور إلى المنزل محل الشكوى ورفع التراكمات الموجودة به وغلق المنزل وجاري الاستعلام عن مالكه.

وناشد سكرتير المدينة أهالي سفاجا بإلقاء القمامة في الصناديق المُخصصة لها حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة، وكذلك إغلاق المنازل المهجورة حتي لا تكون مأوي للكلاب ومخزن للقمامة خاصة داخل الكتلة السكانية.

و تمكنت أجهزة مدينة سفاجا، برئاسة هدى المغربي من رفع آثار حادث انقلاب سيارة مقطورة محملة برمال على الطريق الدائري بسفاجا، وإعادة تسير حركة الطريق، إثر تلقي غرفة عمليات البحر الأحمر إخطار بانقلاب سيارة نقل محملة بالرمال أعلى الطريق الدائري بسفاجا حيث كانت قادمة من أسوان في طريقها إلى الغردقة دون َوقوع خسائر بشرية، وعلى الفور توجهت أجهزة مدينة سفاجا برئاسة هدى المغربي لموقع الحادث ، لمتابعة رفع الحمولة وتسيير حركة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بسفاجا