خبير: الإخوان سبب إفشال الحوار الليبي بتونس

قال عبدالستار حتيتة، الكاتب الصحفي المتخصص بالشأن الليبي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تسببت في فشل الحوار السياسي الليبي بتونس في حسم الملفات الخلافية بين الليبيين، مشددًا على أنها جماعة لا تدخل مكانا إلا وتخربه وتثير الفوضى والخلافات والانشقاقات والمؤامرات فيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدم برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أن البعثة الأممية حاولت أن تقوم بالعمل السهل لقبول المشاركة في تونس، وقد كانت جماعة الإخوان الإرهابية حاضرة وقدمت نفسها على أنها الجديرة بذلك، لافتًا إلى أن هذا الأمر أثار استغراب كل الأطراف الليبية ودول المنطقة.

وتابع: "كان الكل يتوقع أن هؤلاء معروف عن تاريخهم في الدول التي نشطوا فيها أنهم مخربون ولا يتركون الأمور تسير في طريق وسط؛ وليس لديهم حلول مقبولة ويريدون الاستحواذ على كل شيء وهذا ما فعلوه وبهذه الطريقة أفشلوا اللقاء الذي يأمل فيه الليبيون بإنهاء الفوضى، لكن الجماعة اختارت الفوضى واستمرار الاقتتال".

وأكد، أن الجماعة أدخلت ليبيا في دوامة جديدة، وكل اللوم يقع على جماعة الإخوان والبعثة الأممية التي استعانت بهذه الشخصيات المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، لافتًا إلى وجود وعي كبير لدى المؤسسة العسكرية في ليبيا لما يحدث والغزو الأجنبي التركي والأطماع التركية ويحاولون استغلال تحركات البعثة الأممية للحل في ليبيا ويستجيبون بقدر الإمكان بما يحافظ على الدولة الوطنية.

وأوضح: "هذه مهمة صعبة للغاية لكن التعويل على الحوارات التي تحقق نجاحا يعود الفضل فيه إلى الدولة المصرية التي تبنت توحيد المؤسسة العسكرية منذ عام 2017 وبذلت مجهودًا كبيرًا في هذا الطريق".