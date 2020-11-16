استشاري طب نفسي ينصح مرضى السرطان: "شوفوا حاجات مبهجة ومضحكة"

نصح الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، مرضى السرطان، بمشاهدة فيديوهات ومقاطع مبهجة، كنوع من الدعم النفسي لهم، موضحا: "حتى لو أنتوا منتظرين جلسة كيماوي، شوفوا حاجات مبهجة، وحاجات مضحكة، وهزروا على الموضوع، وحاولوا تضحكوا مع بعض".

وأضاف "القط"، في لقاء مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "cbc" الفضائية، ويقدمه كل من: منى عبدالغني، مفيدة شيحة وسهير جودة، الإثنين، أن هناك جلسات للدعم النفسي مثل دعم الأقران، الذين مروا بنفس الأزمة وتجاوزوها، مؤكدا أن "السعادة معدية، والنكد أيضا معديا".

وتابع استشاري الطب النفسي، أن الزوجة لها دور كبير في تقديم الدعم النفسي لزوجها إذا كان مكتئبا، ويمكن أن "تدلعه"، ولكن يجب أن تأخذ حذرها لئلا تكتئب مثله، لافتا إلى أن أكثر ما يسعد الرجل هو الأشياء "اللي نفسه فيها"، مثل مشاهدة التليفزيون، أو الطعام الذي يحبه، إلى غير ذلك من هذه الأمور، "أما كلمة مالك يا حبيبي، وإية مزعلك! ده مش هيجيب نتيجة معاه".

وبالنسبة للناس الذين تعرضوا للاكتئاب بسبب انتشار جائحة كورونا، يجب عليهم ألا يتركوا أنفسهم للاكتئاب، وأن يخرجوا لممارسة رياضة المشي يوميا، حيث أن "المشي يوميا يعالج الاكتئاب"، لافتا إلى أن هذه الأمور تخرج الناس من المشاكل التي يعانون منها.

وأوضح: "قوموا الصبح، اسمعوا المزيكا اللي بتحبوها، والفطار اللي بتحبوه، وأعملوا الرياضة الخفيفة اللي بتحبوها، مثل الرقص أو غيره، أما إذا كان هناك شخصا جادا جدا، ولا يريد الضحك والهزار.. زغزغوه".

ولفت، إلى أن بعض الممارسات اليومية مثل الطبيخ، أو غيرها، قد تؤثر إيجابيا في حياة الإنسان، وكل نشاط مبهج يؤثر في الجهاز العصبي في المخ، الخاص بالمكافأة، وهذا يؤدي إلى السعادة، مشددا على أهمية أن يتخذ الإنسان قرارًا بأن يكون سعيدا.