100% نسبة التصالح في مخالفات البناء بالفيوم

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة تميزت في ملف التصالح على مخالفات البناء، وأصبحت النسبة 100%، والمشهد أصبح منضبطا جدا، وهذا رسالة لأنه "مفيش حد يفكر تاني يخالف، وهيتم التصدي لهم"، موضحا أن عدد طلبات التصالح وصل إلى 112 ألف طلب، وحصلت الدولة نحو 410 ملايين جنيه.

وأضاف "الأنصاري"، في مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الاثنين، أنه ما زال بعض المواطنين يحاولون بناء مبان مخالفة، ولكن يتم التصدي لهم، ووأد هذه الملفات في المهد، حيث تم إزالة 800 مخالفة خلال الأربعة أشهر الماضية، وتم التصدي لها بالكامل، والقانون حدد التصالح بوقت محدد وهو قبل البدء في تفعيل قانون التصالح.

وأوضح أنه في العهود السابقة لم يتخذ أحد قرارا بالانتهاء من هذا الملف، ويُحسب للدولة تخفيض قيمة التصالح، واستقبال الطلبات بأقل مستندات ممكنة، وهذا أتاح للمواطنين التقدم للتصالح بشكل جدي، مشددا على أن هذا هو الضمانة الحقيقية لكي يكون المواطن مطمئنا على ملكيته للعقار.

ولفت أنه بالنسبة للمخالفات الجديدة، فإنه يتم تفعيل منظومة للرصد والتصوير اللحظي، ولكن لحين تفعيلها تقوم المحافظة برصد الأراضي الزراعية، وإزالة أي مخالفات، وأصبح الوضع منضبطا، معربا عن شكره للمواطن على الالتزام والاستجابة لنداء الدولة في مسألة التصالح على المخالفات.

هذا وقرر رئيس الوزراء مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية الشهر الجاري واستمرار تقديم التيسيرات للمواطنين لتشجيعهم على التصالح، وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه تم إجراء حصر في القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "التصالح حياة" التي أطلقتها مبادرة "حياة كريمة" في 9 محافظات تم رصدها طبقا لطلب المؤسسات الداعمة، وذلك لإعفاء تلك الحالات من سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد تقديمهم لطلبات التصالح والبت فيها من قبل لجنة المعاينة والتأكد أن المخالفة المقدم بشأنها الطلب ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 19 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.