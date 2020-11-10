محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية بعمارة الإيواء في "كيمان فارس"

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأعمال الإنشائية التى يجرى تنفيذها في أحد عمارات الإيواء بمنطقة كيمان فارس، اليوم، للوقوف على سير العمل، وتذليل كافة العقبات التي قد تعوق التنفيذ، رافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.

وأوضح محافظ الفيوم، أنّ عمارة الإيواء تضم 6 طوابق، منها "الطابق الأول "تجاري" والثاني "إداري"، أما الطوابق من الثالث حتى السادس "سكنية" بواقع 6 وحدات سكنية بكل دور بإجمالي 24 وحدة، لافتًا إلى أنّ الوحدة السكنية عبارة عن حجرتين وصالة وحمام ومطبخ.

وأضاف المحافظ أنّ كافة الأعمال الانشائية سيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر من الآن، وعقب الانتهاء من كافة أعمال البناء والتشطيبات سيتم تسليم الوحدات السكنية للأسر مباشرة، وشدد "الأنصاري" على التزام جميع العاملين بالمشروع بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات حفاظًا على سلامتهم.

يذكر أنّ عمارة الإيواء كانت تضم 24 وحدة سكنية، كل وحدة عبارة عن حجرة وصالة وحمام مشترك، إلا أن العمارة تعرضت لحدوث تشققات خلال السيول التى تعرضت لها المحافظة فى مارس الماضي، وعلى الفور قرر المحافظ تشكيل لجنة من المتخصصين لمعاينة العمارة على الطبيعة وإعداد التقرير اللازم، وأوصت اللجنة بإخلاء العمارة من السكان وإزالتها وإعادة بنائها من جديد حفاظاً على سلامة الأسر.