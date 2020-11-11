محافظ الفيوم يأمر بغلق 4 مقاهي بسبب تقديم "الشيشة"

أمر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، بغلق 4 مقاهي بقرى مركز طامية، وذلك بسبب عدم التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كوفيد 19 المستجد، والحد من انتشاره، فضلًا عن تقديم الشيشة لروادها وعدم الالتزام باشتراطات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية.

وقال محافظ الفيوم في تصريحات صحفية إنّه تم مصادرة 58 شيشة من الأربعة مقاهي، موضحًا أنّه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمه حيال أصحابها.

على جانب آخر، أعلنت محافظة الفيوم تنفيذ 14 حملة مكبرة للنظافة العامة بنطاق مركز ومدينة طامية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري، أسفرت عن رفع 880 طن قمامة وأتربة ومخلفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات على الطرق بجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية أنّ الحملات التنفيذية نجحت في إزالة 119 حالة إشغالات متنوعة لباعة جائلين وعوائق حديدية وإعلانات مخالفة، وصيانة 800 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية بالمدينة وطريق مصر / الفيوم، فضلاً عن تطوير ميدان المسلات بالكيلو 72 مدخل قصر رشوان.

جدير بالذكر أنّ محافظ الفيوم قد تفقد الأعمال الإنشائية التى يجرى تنفيذها بأحد عمارات الإيواء بمنطقة كيمان فارس، وذلك للوقوف على سير العمل، وتذليل كافة العقبات التي قد تعوق التنفيذ.

وأوضح محافظ الفيوم، أنّ عمارة الإيواء تضم 6 طوابق، منها "الدور الأول "تجاري" والثاني "إداري"، أما الأدوار من الثالث حتى السادس "سكنية" بواقع 6 وحدات سكنية بكل دور بإجمالي 24 وحدة، لافتًا إلى أنّ الوحدة السكنية عبارة عن حجرتين وصالة وحمام ومطبخ.

وأضاف المحافظ أنّ كافة الأعمال الإنشائية سيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر من الآن، وعقب الانتهاء من كافة أعمال البناء والتشطيبات سيتم تسليم الوحدات السكنية للأسر مباشرة.