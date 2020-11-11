محافظ الفيوم يأمر بغلق 4 مقاهي بسبب تقديم "الشيشة"
كتب:
أسماء أبو السعود
06:33 م | الأربعاء 11 نوفمبر 2020
محافظ الفيوم يأمر بغلق 4 مقاهي بسبب تقديم "الشيشة"
أمر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، بغلق 4 مقاهي بقرى مركز طامية، وذلك بسبب عدم التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كوفيد 19 المستجد، والحد من انتشاره، فضلًا عن تقديم الشيشة لروادها وعدم الالتزام باشتراطات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية.
وقال محافظ الفيوم في تصريحات صحفية إنّه تم مصادرة 58 شيشة من الأربعة مقاهي، موضحًا أنّه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمه حيال أصحابها.
على جانب آخر، أعلنت محافظة الفيوم تنفيذ 14 حملة مكبرة للنظافة العامة بنطاق مركز ومدينة طامية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري، أسفرت عن رفع 880 طن قمامة وأتربة ومخلفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات على الطرق بجميع مراكز وقرى المحافظة.
وأوضح ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية أنّ الحملات التنفيذية نجحت في إزالة 119 حالة إشغالات متنوعة لباعة جائلين وعوائق حديدية وإعلانات مخالفة، وصيانة 800 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية بالمدينة وطريق مصر / الفيوم، فضلاً عن تطوير ميدان المسلات بالكيلو 72 مدخل قصر رشوان.
جدير بالذكر أنّ محافظ الفيوم قد تفقد الأعمال الإنشائية التى يجرى تنفيذها بأحد عمارات الإيواء بمنطقة كيمان فارس، وذلك للوقوف على سير العمل، وتذليل كافة العقبات التي قد تعوق التنفيذ.
وأوضح محافظ الفيوم، أنّ عمارة الإيواء تضم 6 طوابق، منها "الدور الأول "تجاري" والثاني "إداري"، أما الأدوار من الثالث حتى السادس "سكنية" بواقع 6 وحدات سكنية بكل دور بإجمالي 24 وحدة، لافتًا إلى أنّ الوحدة السكنية عبارة عن حجرتين وصالة وحمام ومطبخ.
وأضاف المحافظ أنّ كافة الأعمال الإنشائية سيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر من الآن، وعقب الانتهاء من كافة أعمال البناء والتشطيبات سيتم تسليم الوحدات السكنية للأسر مباشرة.