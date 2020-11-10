محافظ الفيوم ينظم زيارة مفاجئة للمستشفى العام لمتابعة سير العمل

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، زيارة مفاجئة للمستشفى العام، اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير العمل بالمستشفى، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمترددين على المستشفى بصورة صحيحة ولائقة، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ المحافظ تفقد خلال الجولة، سير العمل بالمستشفى، وقسم الاستقبال والطوارئ، وأكد على العاملين بالقسم والمرضى المحتجزين بضرورة إرتداء الكمامات الطبية الواقية، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامتهم من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إلى أنّ الدكتور أحمد الأنصاري وجه مدير المستشفى إلى تخصيص مكان آخر بقسم الاستقبال للكشف على الأطفال، كما أمر بزيادة عدد الأطباء بالقسم لتوقيع الكشف الطبي على كافة المرضى المترددين على المستشفى.

كما وجّه المحافظ إلى زيادة عدد الاستراحات ومقاعد الانتظار في قسم الاستقبال، حتي يتمكن كافة المواطنين المترددين على المستشفي من الجلوس ولا يقف منهم أحد لعدم وجود مكان، مع الحفاظ على المسافات البينية المقررة لمنع انتشار عدوى فيروس "كورونا".

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ المحافظ تفقد مبنى وحدة الغسيل الكلوي الجديد الذي يجرى إنشاءه داخل المستشفى على مساحة 300 متر، ومن المقرر أن يتكون من 3 طوابق ويضم 34 ماكينة غسيل كلوي ومحطات للمياه والأكسجين، لافتاً إلى الانتهاء من كافة الانشاءات والتجهيزات الطبية بالمبنى خلال 6 أشهر.

وخلال الجولة، استمع المحافظ لشكوى بعض المواطنين المترددين على المستشفى، موجهًا إدارة المستشفى لإتخاذ الإجراءات الطبية لتلك الحالات فوراً وتوفير العلاج اللازم لأحد المرضى بقسم الجراحة، وطفل مريض بقسم الأطفال.