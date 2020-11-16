اندلاع حريق في 3 حظائر ماشية دون خسائر بشرية بأسيوط

اندلع حريق فى 3 حظائر ماشية بقرية "عرب الأطاولة" التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، اليوم، وجرى السيطرة على النيران دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، بورود بلاغ من أهالى قرية "عرب الأطاولة" بدائرة المركز باندلاع حريق في حظيرة ماشية وانتقاله للحظائر المجاورة ونفوق عدد من رؤوس الماشية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية من سيارات الإطفاء والاسعاف وقوات الشرطة وتمكنت من إخماد الحريق، وبالفحص تبين نفوق وإصابة عدد من رؤوس الماشية، وبسؤال الأهالى رجحوا ان يكون السبب وراء الحريق شرارة نار وصلت للبوص والقش، ما أدى إلى اشتعال النيران، تم تحرير المحضر بالواقعة وكلفت إدارة الشئون الاجتماعية ببحث الحالات وحصر الخسائر لتعويض المتضررين.