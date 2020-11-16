محافظ دمياط تقرر تخفيض سن القبول بالصف الأول الابتدائي

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تخفيض سن القبول بالصف الأول الابتدائي، شهر ونصف، بالأماكن الشاغرة في المدارس الحكومية التى تم افتتاحها مطلع العام الدراسي الجاري، تحقيقًا لرغبات أولياء الأمور فى هذا الشأن.

وقال عادل عثمان، مدير مديرية التربية والتعليم، في تصريح له، اليوم، إنه سيتم قبول الطلبات المقدمة بالمدارس التي تضم أماكن شاغرة بالإدارات التعليمية بما لايتجاوز الكثافة المقررة، نظرًا للظروف الاستثنائية خلال تلك الفترة.

من جهة أخرى، ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الجهاز الإداري للإعلانات، المُنعقد اليوم الاثنين بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد بهجت رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد مجاهد الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق و رجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية.

واستعرض الاجتماع حجم التعاقدات المُنفذة خلال الفترة الماضية طبقاً لما ورد بالبروتوكول المبرم بين المحافظة والشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووفقاً للمعايير والنُظم والقواعد المحددة لضبط المنظومة الإعلانية.

وفى هذا السياق ذكرت المحافظ أنه تم مناقشة وضع أُطر محددة لمواصلة تنظيم هذه المنظومة بالشوارع والميادين و الكبارى، لمحاربة فوضى وعشوائية الإعلان والحفاظ على المظهر الحضارى العام فضلا عن توفير عوامل الأمان لمرتادى هذه الطرق بالإضافة إلى مناقشة عدد من المحاور المُتعلقة بآليات إدارة الإعلانات بمناطق مختلفة وكذلك الشاشات الإعلانية بما تتوافق مع الاشتراطات الفنية المعمول بها فى هذا الشأن وأيضاً المعايير الخاصة بالذوق الجمالى العام والتنسيق الحضارى.