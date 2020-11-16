جنوب سيناء تواصل مشروعات الحماية من السيول بمدينة الطور

أجرى المهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، جولة تفقدية اليوم، لمشروع أعمال حماية مدينة الطور من أخطار السيول، الجاري تنفيذه ضمن المرحلة الثانية لحماية المحافظة من السيول.

وتابع مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية خلال الجولة، أعمال إنشاء بحيرة وحاجز بوادي اسلا، وإنشاء بحيرة وحاجز في وادي الاعوج، وقال إنه جاري تدبيش المباني الأمامي للحواجز بالبحيرتين، لتكون مصدات لمياه السيول للحد من قوتها حتى لا يكون لها أثر سلبي على البحيرات الصناعية الخاصة بتخزين المياه.

وأوضح أن مشروع حماية مدينة الطور من أخطار السيول، يتضمن إقامة خمس بحيرات صناعية بالحواجز الترابية، إضافة إلى إنشاء 3سدود ركامية، بأودية " جبران، ميعر، املاحه، بدر، و ثومان " ومن المقرر الانتهاء من المشروع بنهاية العام الجاري، بتكلفة تتخطى 277 مليون جنيه، وشدد مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، على ضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

من جهة أخرى، استوقفت مواطنة مصرية، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، خلال تواجده بمطار شرم الشيخ الدولي، لتقدم الشكر على ما جرى تحقيقه من طفرة تنموية بمدينة شرم الشيخ، وقالت المواطنة إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل مجهودًا ضخمًا لإظهار المدن السياحية بالمحافظة على أكمل وجه.

وأكدت المواطنة أنها دائمة السفر إلى شرم الشيخ وفي كل زيارة ترى كل ما هو جديد وجميل، وأنها تمنت أن تلتقي محافظ جنوب سيناء شخصيًا لتقدم له الشكر، وأنها سعدت بتحقيق رغبتها بلقائه صدفة.