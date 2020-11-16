تحرير 18 مخالفة للمخابز والمحال التجارية في حملة رقابية بالدقهلية

كثفت الأجهزة التنفيذية بالدقهلية، حملاتها اليومية على المخابز والأسواق ومحال بيع السلع والمنتجات الغذائية، التي أسفرت عن إحالة 18 محضرا للنيابة العامة عبارة عن 8 محاضر صحة و 4 محاضر لعدم حمل شهادة صحية و3 محاضر بيئة بالإضافة الى 3 محاضر عدم إعلان تسعيرة وإعدام 45 كيلو جرام لحوم غير صالحة.

ووجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية إلى توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، وأضاف في تصريح صحفي، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، مشيرا إلى تدشين حملات تموينية على الأسواق والمحلات والمخابز ومحلات البيع بمركز ومدينة المطرية، أسفرت عن ضبط 18 مخالفة بالأسواق والمحلات والمخابز وتم تحرير محاضر بشأنها وقرر إحالة محاضر المخالفات الى النيابة العامة لإعمال شئونها.

وكلف محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينه المطرية بالتنسيق مع قطاع التموين لمتابعة تصرفات النيابة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية حيال جميع المخالفات، مؤكدا تكثيف الحملات التموينية والصحية والبيطرية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطري حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين

وفي سياق متصل قاد يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين أجا يرافقه مصطفى عوض ومحمد حسين، المفتشان بالإدارة، حملة تموينية أسفرت عن ضبط مخبزين بمدينة أجا وبقرية سماحة ينتجان خبر ناقص الوزن، وصاحب مخبز سياحي بقرية منية سمنود لممارسة نشاط بدون ترخيص، و تحرير 3 مخالفات لعدم إعلانهم عن الأسعار، وتم عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.