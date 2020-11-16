اتهام أب بهتك عرض ابنته.. والفتاة: "تركني مع صديقه وأغلق علينا الحجرة"

شهدت محكمة جنح حلوان صباح اليوم حالة من البكاء الهيستيري لموظف يبلغ من العمر 52 عاما، وصديقه داخل قفص الاتهام، وذلك بعد اتهامهما بهتك عرض ابنة الأول القاصر.

ودافع "الأب" المتهم عن نفسه أمام رئيس المحكمة المستشار وائل الشوربجي قائلاً: أنا معملتش حاجة زي كده بناتي الاتنين بيكدبوا علشان هما سرقوا فلوسي واتهموني أنا وصاحبي بالعمل الشنيع ده.. أنا راجل عجوز ومريض هموت منكم ".

بينما دافع "صديق" الأب عن نفسه وأقر أنه لا يعلم شيئا عن الواقعة وأنه تلقي اتصالا هاتفيا من ضباط المباحث، وطلبوا منه الحضور للاستماع لأقواله فى شكوى مقدمة ضده وفوجئ بالاتهام، بينما واجهتهما الفتاة "المجني عليها " وتدعى ز أ " 13 سنة :" وقالت للقاضي: أنا أمي ماتت من 6 شهور وعايشة مع والدي لوحدينا واختي متجوزة وعايشة بعيد عننا، وفوجئت بأبويا جاب صاحبه ودخلني غرفة وقفل عليّ الباب بعد ما جهزتلهم الشاي والأكل واستنجدت بيه ورفض ينقذني "

وقررت المحكمة تجديد حبس الأب وصديقه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة هتك عرض الطفلة.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، ألقت القبض على موظف وصديقه لاتهامهما بهتك عرض ابنة الأول داخل منزلها بمنطقة المعصرة.

وتبين من التحريات وأقوال الفتاة أن والدها أحضر صديقه إلى المنزل وتركه بالغرفة ثم أغلق الباب عليهما، وأشارت التحريات إلى أن المتهم الثاني تحرش بالفتاة وهتك عرضها بيده.

واستمعت النيابة إلى أقوال المشكو في حقهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ، كما أمرت النيابة بعرض الضحية على الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليها بعدما أصيبت بحالة نزيف وما زالت التحقيقات مستمرة.

وقالت الفتاة في المحضر إن والدها أحضر صديقه 46 عاما، إلى المنزل وطلب منها إحضار الشاي، "ثم تركني داخل الغرفة مع صديقه وأغلق الباب"

وتابعت الفتاة روايتها في المحضر رقم 28476 جنح حلوان، أن صديق والدها أمسك بها من أماكن حساسة، واعتدى عليها ثم أصيبت بنزيف فأبلغت شقيقتها الكبرى بالواقعة.

وأكدت الفتاة أنها استغاثت بوالدها ومنعها من الخروج من الغرفة ووقف على الباب حتى انتهى صديقه من جريمته، وتم تشكيل فريق من ضباط المباحث قسم حلوان وألقي القبض على الأب، وبمناقشته أنكر الاتهامات الموجهة إليه، كما استدعى رجال المباحث المشكو فى حقه الثاني وأنكر الاتهامات الموجهة إليه وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق .