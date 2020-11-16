محافظ المنيا: تطوير مشروع النقل الجماعي لزيادة الأرباح

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تنفيذ تصور شامل لتطوير مشروع النقل الجماعي والنهوض به لتحقيق المزيد من الأرباح للمحافظة والتي تعود بالنفع علي المواطنين.

تابع المحافظ سير العمل داخل مشروع النقل الجماعي التابع للمحافظة، اليوم، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة عدد من المشاريع الخدمية التابعة للمحافظة لدفع العمل بها ومراجعة كافة التقارير الخاصة بها على أرض الواقع.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا وأشرف فاروق مدير المشروع.

وتابع المحافظ خلال جولته بالمشروع ورش العمل المختلفة وآلية الصيانة للمركبات، كما تابع خطوط السير الخاصة بالمركبات والجهات المتعاقد معها، ومدى التزام العاملين والسائقين بالمشروع، موجها بإزالة جميع معوقات العمل.

وأكد المحافظ على ضرورة متابعة المشروع بصفة دورية ومراقبة خطوط السير لمنع التلاعب والتحرك في غير خطوط السير، موجهاً بعرض تقارير بصفة مستمرة عن المشروع.