بورسعيد.. الدعاية الانتخابية تغيب عن الشارع وتشتعل على السوشيال ميديا

شهدت شوارع بورسعيد هدوء الدعاية الإنتخابية بين المرشحين على المقعد الفردي قبل جولة الإعادة بالدائرة الأولى، فيما اشتعل الواقع الافتراضي بالمنافسة بين أنصار المرشحين، وخاصة على موقع "فيس بوك" وتراشق الجانبان الاتهامات وشكك كل منهم في قدرة المرشح المنافس على حل أزمات المحافظة الحالية من بطالة وإرتفاع أسعار الشقق السكنية وإيجارها ووقف المحافظ للبطاقات الإستيرادية والركود الذي ضرب الأسواق التجارية، ووصلت الاتهامات بين أنصار المرشحين إلى حد وصف أنصار أحدهما للأخر بأن له إنتماءات لجماعة الإخوان الإرهابية وتورط فى قضايا تهريب جمركي.

وأكد المرشح وأنصاره أن هذه شائعات يراد بها النيل منه بعد وصوله للإعادة وحصوله على أصوات عالية وسط 30 مرشحا أغلبهم ذات ثقل فى الشارع بالإضافة إلى إصابته بجلطة في القلب عقب النتيجة وتعاطف أهالى بورسعيد معه وإظهار حبهم له أثار غضب أنصار المرشح المنافس.

كانت الهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات البرلمانية، أعلنت نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بورفؤاد والشرق والعرب والضواحي فردى بالإعادة بين طارق حسن عمار مرشح حزب مستقبل وطن الذى حصل على 10350 صوتا بنسبة 22.58 % وبين محمد سامي عامر، الذى حصل على 4791 صوتا بنسبة 10.45% .

من جانب أخر استمرت التهانى على صفحات التواصل الإجتماعى للمرشحين الفائزين فى الجولة الأولى لانتخابات المرحلة الثانية بنظام الفردى والقائمة وهم أحمد فرغلى عضو مجلس النواب الحالى والفائز بأغلبية الأصوات للدائرة الثانية الجنوب والزهور والمناخ والغرب ولمرشحى القائمة دكتور محمود حسين عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ودكتورة أمل عصفور عن حزب الشعب الجمهوري.