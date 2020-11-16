محافظ دمياط تناقش مخطط تطوير موقف شركة شرق الدلتا للنقل الجماعي

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إجتماعاً اليوم، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ومديرى الإدارة الهندسية والمشروعات بالوحدة المحلية وممثلى إدارة المرور وشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، لاستعراض مخطط تطوير موقف شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، وفقًا لدراسة تتضمن كافة المحاور الخاصة بمداخل ومخارج الموقع الذى تم تحديده بما يتناسب مع المحاور المرورية،.

و تابعت عوض آخر المستجدات المتعلقة بعملية تطوير موقف شطا تمهيدًا لبدء تشغيله فور الانتهاء من أعمال التطوير، كما ترأست الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الجهاز الإدارى للإعلانات، المُنعقد اليوم، بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد بهجت رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد مجاهد، مدير الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق و رجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية.

وتناول الاجتماع استعراضا شاملا لما تم تنفيذه وحجم التعاقدات المُنفذة خلال الفترة الماضية طبقاً لما ورد بالبروتوكول المبرم بين المحافظة والشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووفقاً للمعايير والنُظم والقواعد المحددة لضبط المنظومة الإعلانية.

وفى هذا السياق ذكرت المحافظ أنه تم مناقشة وضع أُطر محددة لمواصلة تنظيم هذه المنظومة بالشوارع والميادين و الكباري، لمحاربة فوضى وعشوائية الإعلان والحفاظ على المظهر الحضارى العام فضلا عن توفير عوامل الأمان لمرتادي هذه الطرق ومناقشة عدد من المحاور المُتعلقة بآليات إدارة الإعلانات بمناطق مختلفة وكذلك الشاشات الإعلانية بما تتوافق مع الاشتراطات الفنية المعمول بها فى هذا الشأن و أيضاً المعايير الخاصة بالذوق الجمالى العام والتنسيق الحضارى.

من جانبه ذكر اللواء محمد بهجت أن هناك تعاون وثيق بين الشركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتحقيق جميع الأعمال الواردة بالاتفاقية طبقاً للوائح والاشتراطات المُنظمة للعملية الإعلانية، مؤكدًا تحقيق نجاحات كبيرة في تنظيم عملية الدعاية الانتخابية خلال فترتى انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب، كما أكد إتخاذ خطوات جادة فى هذا المجالمنذ توقيع البروتوكول.