مؤسسة يعقوب تحتفي بعيد ميلاد "طبيب القلوب": كل سنة وأنت البطل بتاعنا

احتفت الصفحة الرسمية لمؤسسة مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب، بعيد ميلاد الدكتور الطبيب العالمي، بفيديو نشرته الصفحة تضمن لقطات من تصريحاته وعددًا من تهنئة الأطفال له بعيد ميلاده.

وقال "يعقوب"، خلال الفيديو الذي عُرض على صفحة المؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": لما بشوف تلاميذي بيعملوا حاجات دقيقة بطريقة جميلة، وبيعملوها أحسن مني تديني سعادة، كل ما تشتغل أكتر للمجتمع كل ما تحس بسعادة.

فيما تضمن الفيديو تهنئة بعض الأطفال المرضى له، " كلنا من قلبنا بنقولك كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت البطل بتاعنا، شكرًا على كل حاجة عملتها لينا"، فيما علّقت صفحة المؤسسة على الفيديو: "البروفيسور مجدى يعقوب مش بس أثر فى حياة مرضى القلب، لكن أثر فى حياة كل المصريين، كلنا من قلبنا بنقوله كل سنة وهو طيب ودائمًا في صحة وسعادة".

ولد الدكتور مجدي يعقوب في 16 نوفمبر 1935 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية لأسرة مسيحية أرثوذكسية لها أصول من محافظة أسيوط، وهو من أشهر جراحي القلب في العالم في مجال زراعة القلب، والتحق بكلية الطب جامعة القاهرة، وقرر التخصص في طب القلب بعد وفاة عمته بمرض القلب في العشرينات من عمرها.