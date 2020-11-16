خبير اقتصادي: هناك دول تحتاج فترات طويلة للوصول إلى ربع ما أنجزته مصر

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية نجحت في الانتهاء من الكثير من المشروعات خلال فترة زمنية تُعد وجيزة بالنسبة لفترات تحتاجها دول كثيرة للوصول إلى ربع هذه الإنجازات، موضحًا أن الدولة في ظل القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت مجهودات كثيرة وقامت بعدة مشروعات قومية عملاقة في زمن قياسي.

وأضاف "عبدالعظيم" خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أنه من ينظر بعين محايدة لهذه الإنجازات يرى أنها كانت ضرورة حتمية للنهوض بالإقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الرئيس اليوم في زيارته للعاصمة الإدارية أشاد بالتناغم الملاحظ بين المؤسسات والهيئات المختلفة التي تعمل في هذا المجال.

وتابع: "لو نظرنا إلى المنظومة بشكل موسع سواء ما يتعلق بالمدن الجديدة أو ما يتعلق بالبنية التحتية أو حتى ما يتعلق بمنظومة الضرائب ومنح تسهيلات للمصانع المتعثرة، وأيضا منظومة الجمارك وما تم فيها من تنظيم بالإضافة إلى ما تم على صعيد السياسية النقدية والمالية وتخيض سعر الفائدة الذي تم يوم الخميس الماضي بـ0.5% من البنك المركزي سنجد أن كل تلك السياسات هدفها الاوحد هو النهوض بالاقتصاد المصري".

وأكمل: "لو نظرنا إلى ما تم إنشاؤه بالعاصمة الادارية بالتحديد من مدينة الثقافة والفنون يعتبر تميزا على مستوى الثقافة ليس في مصر فقط بل على مستوى الشرق الأوسط فالمجهود الذي تقوم به الدول الأن مجهود كبير جدا وهو ما تشهد عليه المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الإئتماني بأن مصر ستكون الدولة الوحيدة التي تحقق معدل نمو إيجابي في العام المالي 2020-2021 مصر التي ستقود افريقيا في التنمية".

وزاد أن ما تم تنفيذه كذلك على مستوى منظومة دعم الفقراء ودعم محدود الدخل سواء في مجال الأسكان أو في مجال التأمينات أو المعاشات كل هذه الأمور مجتمعة تؤدي إلى تقدم الاقتصاد المصري.