ضبط 209 قضايا مخدرات وتنفيذ 61 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 173 قطعة سلاح ناري بحوزة 148 متهمًا، وتنفيذ 5326 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما ضبط 209 قضايا مخدرات بحوزة 224 متهمًا، و39 هاربًا، و25 متهما بممارسة أعمال البلطجة، 252 دراجة نارية مخالفة، و19554مخالفة مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

وجرى فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.