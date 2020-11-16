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محمود مسلم

ضبط 4975 سائق وتحرير 474 مخالفة للمحلات بسبب الكمامة وقرار الغلق

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الوطن
12:12 م | الإثنين 16 نوفمبر 2020
ارتداء الكمامة فى المواصلات

ارتداء الكمامة فى المواصلات

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 4975 سائق نقل جماعي خالفوا قرار ارتداء الكمامة الواقية، وتحرير 474 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية لمخالفة قرار الغلق.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

كما يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بارتداء الكمامات الواقية.

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