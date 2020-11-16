بدون تباعد.. تزاحم المئات في مؤتمر انتخابي حاشد بالضبعة

تجمع المئات من أهالى مركز ومدينة الضبعة، فىي مؤتمر حاشد، مساء اليوم، لتأييد مرشح للبرلمان فى جولة الإعادة بدائرة مطروح الثانية وسط غياب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وتزاحم مؤيدو المرشح "رزق جالي" بدائرة مطروح الثانية، ومقرها قسم شرطة الحمام، والتى تضم مدن الضبعة العلمين والحمام وسيوة، وسط إهمال التباعد الاجتماعى لمنع إنتشار الفيروس، فضلًا عن عدم ارتداء الكمامات، خلال فعاليات المؤتمر الذى حضره مؤيدين من المراكز الأربعة والقرى التابعة لها، وتناولو جميعا وليمة غذاء.

من ناحية أخرى شهدت مدينة الحمام، وفاة العديد من المصابين بالفيروس على مدار الأيام الأخيرة، وكان أخرهم ،اليوم، سيدة من عائلة جويلى المعروفة بمدينة الحمام، توفت بمستشفى النجيلة للعزل الصحى، وجرى نقلها للدفن فى مقابر مدينة الحمام.

كانت وزارة الصحة أعلنت أن مطروح جاءت بالمركز الرابع، ضمن أعلى أربعة محافظات إصابة على مستوى الجمهورية بعد الإسكندرية والقاهرة والجيزة، بسبب قلة الوعى لدى المواطنين، وعدم الإلتزام بالتعليمات التى أقرتها وزارة الصحة وحذرت من عدم إتباعها.