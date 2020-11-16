افتتاح فعاليات دورة "الإشراف الداخلي" بسياحة مطروح

افتتحت كلية السياحة والفنادق، بجامعة مطروح فعاليات دورة "الإشراف الداخلى" مساء اليوم، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار، رئيس الجامعة، ومن المقرر استمرار الدورة حتى الثامن عشر من نوفمبر الجاري، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة مرسى مطروح.

وقال "النجار" إن الدورة شملت التعريف بقسم الإشراف الداخلى، وأهم المعدات والأجهزة والمواد الكيماوية المستخدمة فى نظافة الغرف الفندقية، والمهام والواجبات والشروط الواجب توافرها فى العاملين بقسم الإشراف الداخلى، والخطوات المهنية لتجهيز غرف النزلاء، ودور مشرفى الأدوار، بالإضافة للإجراءات الإحترازية الخاصة بنظافة الغرف وتعقيمها للوقاية من فيروس كورونا" COVID-19" ، كما تم التدريب العملى على ترتيب وتنظيم أنواع مختلفة من الغرف الفندقية بمقر التدريب تحت إشراف خبراء متخصصين فى صناعة الضيافة.

ووجّه رئيس الجامعة إلى ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والتعليمات الطبية المتبعة عند عقد الدورات التدربيبة وورش العمل من قياس درجات الحرارة لجميع المشاركين، والتشديد على إرتداء الكمامة الطبية، ومراعاة مسافات التباعد الإجتماعي، والتعقيم والتطهير المستمرين لمقر عقد الدورة، مع الإعتماد على التهوية الطبيعية، حرصًا سلامة الجميع.

جدير بالذكر أن الدورة تأتي فى ختام سلسلة الدورات التدريبية التى نظمتها الكلية، بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والمصايف فى محافظة مطروح، وأعرب جميع المشاركين بتلك الدورات عن شكرهم وإمتنانهم لجامعة مطروح، مثمنين الدور الذى تلعبه فى خدمة المجتمع المطروحى بشكل عام وفى قطاع السياحة والضيافة بوجة خاص.