سامي عبدالراضي: أتوقع حبس مجرم التجمع الخامس من 3 إلى 7 سنوت

قال سامي عبد الراضي، مساعد رئيس تحرير صحيفة الوطن، إن أي مصاب بمرض نفسي، مثل الاكتئاب، يجب أن يتوجه إلى المستشفى للحصول على علاج لا أن يبقى في المنزل ويؤذي الآخرين.

وأضاف عبدالراضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC"، خلال تعليقه على واقعة تعذيب الطفل مصطفى أحمد مصطفى 5 سنوات الذي تم تعذيبه داخل فيلا بالتجمع الخامس على يد زوج والدته العرفي، إذ أصيب بحروق متفرقة بكامل أجزاء الجسم وقص أجزاء من شعر الرأس، بالإضافة إلى شقيقته نادين أحمد مصطفى 7 سنوات ومقيمة محل البلاغ، مصابة بآثار حروق قديمة بالصدر والبطن، إن صورة الطفلة مؤلمة للغاية، إذ أنه أصيب بجروح وحروق في كل مكان بجسمه بداية من رأسه حتى أصابع قدمه.

وتابع: "كل أعضائه اتهرت، لكن اليقظة الأمنية كانت وراء ضبط الحادث بعدما أُبلغت بوجود صراخ في مكان ضبط الطفلين، وعثرت قوات الأمن على الطفل عاريًا وكانت شقيقته مصابة بحروق وجروح أيضًا، والنيابة العامة تحقق مع المتهم وأم الطفلين".

وأردف، أنه كان على الأم إبلاغ الجهات الأمنية منذ أول نصف ساعة من التعذيب أو أن تهرب منها رفقة طفليها: "الطفلان لم يتعرضا إلى التعذيب في يوم وليلة، بل إن هذا الأمر تكرر على مدار فترة طويلة، كان يجب أن تغادر الأم المنزل، ويجب أن يعاقب الجاني بشكل سريع فيه ردع بعد تحقيق من جانب النيابة وإحالته للمحاكمة، وأتوقع أن يحكم عليه بالحبس من 3 إلى 7 سنوات".