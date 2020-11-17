التحقيق في واقعة "تسهيل الدعارة" داخل مدرسة بالفيوم

قالت مصادر أمنية وقضائية، إن جهات التحقيق بدأت في استجواب الشهود والمتهمين في تسهيل الدعارة داخل فصول إحدى المدارس بمركز سنورس بمحافظة الفيوم.

وأكد مصدر أمني في تصريحات لـ"الوطن"، أنّه لم يتم تحرير محضر بالواقعة نظرًا لوصول الشرطة إلى مكان الواقعة متأخرًا بعد هروب الفتاة والرجل الذي كان برفقتها ولم يتم العثور سوى على العامل، بالإضافة لعدم وجود أدلة أو شهود حيث قال الجميع أنها كانت مشاجرة ولم تكن واقعة تسهيل دعارة، وأنّه تم القبض على العامل لأنّه بالكشف عليه تبين أنّه متهم في قضايا أخرى وعليه أحكام ولكن لا يتم التحقيق معه بخصوص تلك الواقعة.

وأشار المصدر إلى أنّهم ينتظرون أمر من النيابة غدًا بالقبض على المتهمين أو عمل تحريات حول الواقعة، وإذا لم تطلب النيابة فكأن شيئًا لم يكن وستمر الواقعة مرور الكرام.

وكان قد تم ضبط شاب وفتاة داخل إحدى المدارس في مركز سنورس، في وضع مُخل، وتبين أن موظف أمن سهل دخولهما مقابل مبلغ مالي، بعد خروج الطلاب من المدرسة وذهاب المعلمين إلى منازلهم، وأنه طلب من زملائه في الأمن بدعوى التسهيل عليهم وعدم إرهاقهم.

وقال أحد المدرسين بالمدرسة الفنية الصناعية بسنورس محل الواقعة، رفض ذكر اسمه، إنّ مسؤول أمن المدرسة م . أ (52 عامًا)، كان يسهل الدعارة لشخص يدعى س . أ (45 عامًا)، مع فتاة من مدينة الفيوم بمقابل مالي، حيث كان يسمح لهما بممارسة الرذيلة داخل الفصول عقب خروج الطلاب والمدرسين والذهاب إلى منازلهم.