لبلبة: حسيت بالوحدة بعد موت أمي.. وندمت لأني معملتش أسرة

علقت الفنانة لبلبة على اختيارها ضمن لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وعلى ظهورها مرتدية كمامة ذهبية اللون.

وقالت لبلبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن إحدى صديقاتها أهدتها الكمامة وطلبت منها إرسال صورة للفستان لتصمم لها كمامة مناسبة له.

وأكدت لبلبة أنها كانت حريصة على اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم خلع الكمامة مطلقًا: "مشلتش الكمامة ومحطتش حتى روج وحطيت الكمامة وفضلت بيها لحد ما روحت البيت وكلهم كانوا ملتزمين وكلنا لازم نخاف على بعض"، مشددة على سعادتها باختيارها ضمن لجنة التحكيم وأنها ستشاهد مجموعة من الأفلام من مختلف دول العالم.

وأشارت إلى أنها حضرت 18 دورة من دورات مهرجان كان وكانت تصطحب والدتها معها حيث كانت تتنزه والدتها بينما تنشغل برؤية الأفلام المعروضة في مهرجان كان السينمائي.

وكشفت لبلبة عن سبب قلة ظهورها في الأعمال الفنية مؤخرًا، مشيرة إلى أنها تحرص على تقديم أعمال مناسبة لسنها وأنها ترفض تقديم أي شخصية قدمتها من قبل.

وتحدثت لبلبة عن عدم إقامتها لأسرة واختيارها للفن، مشيرة إلى أنها اختارت الفن، مضيفة: "أنا اتعودت على الفن وجمهوري ومشفتش حياة ولما حسيت بحياتي كإنسانة كنت بمثل وبطلع على المسرح وكان عندي مسئولية عمل وأبقى حافظة ومهيأة ومهما كنت عيانة كنت بنسى كل حاجة قدام جمهوري".

ولفتت لبلبة إلى أن أكبر صدمة في حياتها هي وفاة والدتها وأنها شعرت بالوحدة بعد رحيلها "حسيت إن أنا وحيدة وقولت لو كنت اتجوزت كان زمان عندي 3 ولاد وفعلا حسيت إني وحيدة وبعد كده اتعودت على الوحدة"، معتبرة أن الجيل الجديد أفضل لأنه استطاع تكوين أسر والمشاركة في الأعمال الفنية ضاربة المثل بأحمد حلمي ومنى زكي.

وأشارت لبلبة إلى أن والدتها كانت تقول لها دائمًا إنها لم تختر الفن ولكن الفن هو الذي اختارها، مضيفة: "ولا لحظة ندمت اني بقيت فنانة".