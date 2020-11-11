رامي رضوان عن السير عكس الاتجاه هربا من المرور: انتوا بتعملوا إيه؟

أصيب الإعلامي رامي رضوان بحالة من الدهشة بعد عرض فيديو لعدد من المواطنين يرصد سيرهم عكس الاتجاه في محافظة الإسكندرية.

وأوضح "رضوان" في برنامجه "مساء DMC"، والمذاع على فضائية "DMC"، أن مايقوم به البعض بالسير عكس الاتجاه هروبًا من إشارة المرور ولتوفير 30 ثانية هي عشوائية مستغربة، متسائلا: "أنتوا بتعملوا إيه؟.

وأضاف، "أقف ياسيدي في الإشارة 30 ثانية، يعني خلاص الدنيا هتطير؟"، موضحًا أن هذا يعتبر "سيرك"، كما أن في أحدى الدول يقف الحيوانات لحين تغير لون أشارة المرور "لما كنت في ايطاليا لقيت كلب واقف مستنى الإشارة تبقى حمراء عشان يعبر الطريق".

وأوضح: "كان فيه فيديو بطة وكتاكيت واقفين وراها مستنين الإشارة تبقي خضراء، وعبروا الطريق أول ما وقفت العربيات، مضيفًا: "ماتبقوا زي البط يا جماعة.. دي حاجة تحزن".

واختتم الإعلامي رامي رضوان: "أدعوا الإدارة العامة للمرور بتركيب كاميرات رادار في هذا المحور المروري بالإسكندرية لتسجيل المخالفات التي يقوم بها البعض ومحاسبة المخالفين".