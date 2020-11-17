قيادات الإخوان يطلبون الجنسية التركية.. ومسؤولون: أصبحتم عبئا علينا

نشر موقع "العربي الحديث"، تقريراً عن توالي الخلافات والفضائح لقيادات تنظيم الإخوان الدولي في تركيا، والتي وصلت إلى ساحات القضاء، الأمر الذي دفع أجهزة الأمن والاستخبارات التركية التي تدير هذا الملف للتفكير في خلق كيانات جديدة لرعاية شؤون عناصر الإخوان، بعيدًا عن قيادات الجماعة للسيطرة على ما يحدث دوليًا.

وحسبما نقلت قناة "العربية"، عقد اجتماعًا بين عدد من قيادات جماعة الإخوان ومسؤولين كبار بوزارة الداخلية التركية، للاتفاق على ملف الإقامات الدائمة، ومنح الجنسية لعدد من عناصر وقيادات الجماعة، المقيمين في تركيا، وشارك في الاجتماع كل من حمزة زوبع، رئيس رابطة الإعلاميين الإخوان في إسطنبول، والقيادي بجماعة الإخوان، ومختار العشري القيادي بالجماعة، وأحمد عادل راشد نجل عادل راشد القيادي بالجماعة، وعضو مجلس الشعب الأسبق بعهد الإخوان، وأحمد الشناف مدير فضائية "مكملين" التابعة للجماعة، وأيمن نور صاحب فضائية "الشرق" التي تبث من إسطنبول.

مشادات بسبب منح عناصر الجماعة الجنسية التركية لمن لهم الأولوية.. وجدول زمني لإنهاء الإقامات الدائمة

وأسفر اللقاء، عن اتفاق على بعض القواعد الخاصة لمنح عناصر الجماعة الجنسية التركية، ومن لهم حق الأولوية، كما تمّ الاتفاق على جدول زمني لإنهاء الإقامات الدائمة، لكن حدثت مشكلة تطورت لمشادة بين مختار العشري وحمزة زوبع بسبب اختيار من يتحدث باسم الوفد، وكان ذلك أمام المسؤولين الأتراك وبحضور والي إسطنبول الذي عبّر عن امتعاضه مما جرى.

وأشعلت خلافات الإخوان تركيا، بعد أن سادت المجاملات والمحسوبيات في اختيار العناصر التي ستحصل على الجنسية التركية، وتبين أن عناصر تقيم خارج تركيا حصلت على الجنسية وعناصر أخرى داخل تركيا تمّ رفض منحها الجنسية، ووصلت الواقعة للمسؤولين الأتراك الذين عبّروا عن غضبهم من تصرفات وممارسات الإخوان، وأعلنوا صراحة لـ ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، أنَّهم -عناصر الإخوان- أصبحوا عبئًا على النظام وتركيا، وأنَّهم وراء تدهور العلاقات مع عدد كبير من الدول العربية بسبب استضافتهم وإيواء عناصرهم.

وفي السياق ذاته، رغب حمزة زوبع، القيادي الإخواني، رئيس رابطة الإعلاميين التنظيميين، حلها دون جدوى، كما زادت حدة النزاع بسبب صراع على الوظائف داخل تلك الفضائيات. ومنها النزاع الدائر حاليًّا في أروقة المحاكم بين أيمن نور صاحب فضائية "الشرق" والإعلامي الهارب سامي كمال الدين، وفصل "نور" "سامي" من العمل بالفضائية، ثم رفعه لدعوى قضائية يطالب فيها بحذف قناته على "يوتيوب"، ما دفع "سامي" للطلب من "زوبع" التدخل لاحتواء الأمر، مهددًا بكشف فضائح أيمن أنور ومخالفاته، وكذلك فضائح الإعلامي معتز مطر الذي كان وراء تصاعد الخلافات بينهما بسبب الغيرة والصراع على التمويل.

سامح عيد: جماعة الإخوان تعاني من هوس تسليمهم إلى السلطات المصرية

من جهته، قال سامح عيد، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إنَّ جماعة الإخوان تعاني من هوس توقيع اتفاقيات لتسليمهم إلى السلطات في مصر، ولذلك يحاولون الحصول على الجنسية التركية من وقت إلى آخر.

وأضاف "عيد" لـ"الوطن"، أنَّ السلطات التركية غاضبه من قيادات الجماعة الإرهابية بعد انتشار التسريبات والفضائح الجنسية في الفترة الأخيرة، وتحاول السلطات التركية في الوقت الحالي بالدفع بوجوه جديدة بدلًا من الوجوه "المحروقة".