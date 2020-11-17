لليوم الثاني.. محافظ الغربية يتابع دخول الطلاب إلى مدارسهم بطنطا

لليوم الثاني تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، يرافقه العميد محمد العزب، وكيل إدارة المرور، الأعمال الجارية بشارع "الجلاء"، بدائرة حي ثاني طنطا، لمتابعة وضع المخاريط المرورية أمام المدارس، لتهدئة سرعة السيارات المارة في الشارع، ومتابعة التزام السائقين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وغلق أبواب السيارات أثناء السير.

وأكد المحافظ أنه لحين الانتهاء من عمل المطبات الصناعية، سيتابع يومياً من الشارع هذه الإجراءات، للاطمئنان على دخول كافة الطلاب إلى مدارسهم في أمان، موجهاً على إدارة المرور الالتزام بهذا الإجراء يومياً، من السابعة صباحاً وحتى خروج الطلاب، لحمايتهم أثناء عبور الطريق، كما شدد على التعامل بحسم مع أي تجاوز للسرعة المقررة، وخلال الجولة، استمع الدكتور طارق رحمي إلى طلبات وشكاوى المواطنين، ووجه بحلها على الفور من خلال الجهات المختصة.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، تفقد محافظ الغربية الأعمال الجارية بشارع "الجلاء"، في نطاق حي ثاني طنطا، حيث تابع وضع إدارة المرور للمخاريط المرورية أمام المدارس، لتهدئة السرعة في الشارع، وذلك لحين انتهاء الطابور الصباحي بالمدارس، واطمأن على دخول كافة الطلاب.

وأكد المحافظ على إدارة المرور الالتزام بهذا الإجراء يومياً، من السابعة صباحاً وحتى انتهاء الطابور الصباحي، وكذلك في توقيت خروج الطلاب، لحمايتهم أثناء عبور الطريق، وذلك لحين الانتهاء من عمل المطبات الصناعية.

كما تابع محافظ الغربية، خلال جولته التفقدية بمدينة طنطا، اتباع السائقين للإجراءات الاحترازية، موجهاً بارتداء الكمامات، وغلق باب السيارة أثناء السير، كما رافق المحافظ لجنة شرطية لمكافحة التحرش، مشدداً على مكافحة هذه الظاهرة بكل حزم، خاصةً في شارع "سعيد" بمدينة طنطا، نظراً للشكاوى الواردة من هذا الشارع.

وخلال الجولة، استمع الدكتور طارق رحمي إلى طلبات المواطنين، ووجه على الفور رئيس حي أول طنطا بتنفيذ حملة مكبرة بشارع ترعة "الشيتي"، لرفع تراكمات القمامة والإشغالات، كما وجه رئيسي حي أول وثان طنطا برفع القمامة الموجودة بالشوارع، في الصباح الباكر، قبل نزول المواطنين.