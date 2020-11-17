هل حجزت مصر لقاحات كورونا؟.. كل المطروح "قيد التجارب الإكلينيكية"

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحية، إنَّ هناك هيئة عالمية تتولى الإشراف على لقاحات كورونا واعتمادها، والعمل على توزيعها بشكل عادل بين الدول.

عوض تاج الدين: مصر على تواصل اائم مع الجهات المعنية للحصول على حصتها من اللقاح حال ثبات فعاليته

وتابع "تاج الدين"، في تصريحات خاصة، أنَّ كل اللقاحات التي تطرح في الوقت الحالي ما زالت في التجارب الإكلينيكية، وبعضها في المرحلة الثالثة من التجارب، مؤكّدًا أنَّه لم يتمّ التوصل حتى الآن إلى نتائج نهائية للتأكّد من مدى فعالية أي لقاح يطرح لفيروس كورونا المستجد.

وتابع: "ما يتمّ الإعلان عنه سواء من شركة فايزر أو غيرها هي نتائج أولية، ولم يتمّ اعتماد أي لقاح حتى الآن، ولم يتمّ التأكّد من فعالية أي لقاح حتى يتمّ اعتماده وتوزيعه على مستوى العالم"، لافتًا إلى أنَّ الدولة تقف على قدم وساق في ملف فيروس كورونا وتعمل على التواصل الدائم مع الجهات المعنية للحصول على حصتنا من اللقاح.

"الصحة العالمية": 10 لقاحات من أصل 200 وصلت للأطوار النهائية من التجارب السريرية على البشر

وكان الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، صرح لـ"الوطن" بأنَّ عدد اللقاحات المرشحة بلغ 200 لقاح وصل 10 منها للأطوار النهائية من التجارب السريرية على البشر، ومن المتوقع أن نصل للقاح ويتمّ توزيعه بكميات محدودة مطلع العام الجديد ثم يتمّ التوسع في إنتاجه لتغطية عموم السكان.

واستكمل أنَّه تمّ إطلاق مرفق "كوفاكس"، تلك المبادرة العالمية التي تستهدف ضمان إتاحة عادلة للقاح المضاد لـ"كوفيد -19" فور الانتهاء من تصنيعه والبدء في توزيعه عالمياً، بحيث تضمن الدول المنخفضة الدخل فرصة عادلة في الحصول على حصة مناسبة من الإنتاج الأول من اللقاح.

ونوه إلى أنَّ المرفق يضم إلى الآن 156 دولة وفي الوقت نفسه تتواصل جهود الوصول لعلاج، وتخوض بعض بلدان الإقليم تجارب في إطار فردي لطرق علاجية مختلفة لا تزال قيد التجريب، وهو ما يسترعى الانتباه إلى ضرورة تركيز البلدان على تقوية قدراتها في مجال صناعة اللقاحات والأدوية وتعاونها في هذا المجال، وإلى حين التوصل إلى علاج ناجع وفعّال لـ"كوفيد -19" ولقاح مضاد له، تظل الوقاية -وتدابيرها البسيطة- هي السلاح الأكثر فعالية في معركتنا مع هذه الجائحة.