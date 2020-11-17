يقاومان كورونا بمادة وراثية.. 5 فروق بين لقاحي "موديرنا وفايزر"

أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية لتصنيع الأدوية، أن لقاحا جديدا طورته للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا فعال بنسبة 95%، وهذا الإعلان جاء بعد وقت قصير من إعلان شركة "فايزر" أنها لديها لقاح جديد للفيروس.

وتستعرض "الوطن" فى نقاط الفرق بين لقاح "فايزر" و"موديرنا" كالتالي:

يتميز لقاح موديرنا أنه يحفظ في درجة حرارة -20 وهي متوافرة بسهولة ويمكن الاحتفاظ به لمدة 30 يوما في الثلاجة،على خلاف لقاح فايزر الذي يحتاج إلى درجة حرارة -80 وفعال فقط لمدة 5 أيام من تخزينه في الثلاجات.

يحتفظ لقاح شركة موديرنا بفاعليته 12 ساعة في درجة حرارة الغرفة مما يسهل عملية توزيعة بشكل أسهل.

يتكون لقاح شركة موديرنا من قطع صغيرة من الحمض النووي mRNA التي تحفز الجسم على إنتاج البروتين الموجود على سطح فيروس كورونا المستجد، وهذا البروتين، الذي يمنح فيروس كورونا شكله التاجي المميز، هو الذي يساعد الكائن الدقيقة على التعلق بالخلايا البشرية في المراحل الأولى من المرض، وبمجرد إنتاج هذا البروتين الغريب في الجسم، يتوهم الجهاز المناعي بوجود الفيروس فيبدأ بإنتاج الأجسام المضادة، كما لو كان الإنسان مريضا بالفعل.

وتشبه طريقة عمل لقاح موديرنا، لقاح فايزر الذي يعتمد على مادة وراثية تسمى mRNA، تجعل الجسم قادرًا على إنتاج البروتينات الموجودة على السطح الخارجي لفيروس كورونا، والتي تمنحه شكله التاجي.

وتتوقع "موديرنا" أن تحصل على حوالي 20 مليون جرعة مخصصة للولايات المتحدة بحلول نهاية 2020، فيما تتوقع "فايزر" وشريكتها الألمانية الحصول على حوالي 50 مليون جرعة على مستوى العالم بحلول نهاية العام.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وقامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335"، ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.