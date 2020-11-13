وظائف شاغرة لجميع المؤهلات بمرتب يصل لـ4.5 ألف جنيه وحوافز ووجبات

أعلنت مبادرة "مصر تعمل" الخاصة بتوظيف الشباب، والتابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن عدد من الوظائف الشاغرة، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين، في عدد من التخصصات، برواتب مجزية وحوافز ومواصلات.

وتستعرض "الوطن" الشروط المطلوبة وتفاصيل الوظائف المتاحة وفق الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كالتالي:

شركة الشايع الكبرى براند "H&M – American Eagle – ستاربكس"

تنظم الشركة اليوم المفتوح للتوظيف يوم الأحد 15 نوفمبر من الساعة 10.30 إلى الساعة 4 عصرا بفرع ستاربكس- مول سيتي ستارز- مدينة نصر

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على دبلوم سياحة وفنادق أو مؤهل عالي.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مهارة القراءة المبدأية باللغة الإنجليزية.

- أن يكون الموقف محددا من التجنيد.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف على 30 عاما.

مميزات العمل

- المرتب الشهري يصل إلى 3200 جنيه.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات عمل.

- توفر الشركة للعاملين مواصلات ومشروبات مجانية.

- تعطي الشركة للعاملين علاوات ربع سنوية.

شركة دومتي

تنظم شركة دومتي اليوم المفتوح للتوظيف يوم الأربعاء 18 نوفمبر، من الساعة 10.30 إلى الساعة 4 عصرا بـ 5 شارع بني عامر مراد بالجيزة بجوار أكاديميه يوسي ماس الدور التاني، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عال مناسب.

- في حاله إذا كان المؤهل متوسط لابد من وجود خبرة لا تقل عن عامين.

- أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم للوظائف 33 عاما.

الحقوق والمميزات

- المرتب الشهري يصل إلى 4500 جنيه.

- تمنح الشركة العاملين بها أرباح سنوية.

- تمنح الشركة للعاملين فرصتهم للترقي داخليا بالإضافة إلى تنظيم تدريبات.

- توفر الشركة للعاملين تأمين طبي واجتماعي من أول يوم عمل.

شركة ريتش فود للصناعات الغذائية

تنظم الشركة يوم مفتوح للتوظيف بمركز شباب مدينة الخانكة يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل متوسط أو إعدادي معادا أمين المخزن، لا بد أن يكون حاصل على مؤهل عالي أو متوسط.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

المميزات والحقوق

- المرتب مجزي ويتم تحديده حسب الوظيفة.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات عمل.

- تمنح الشركة للعاملين يومين إجازة في الأسبوح.

- توفر الشركة للعاملين مواصلات بالإضافة إلى وجبة ساخنة.

فندق الماريوت

تنظم مبادرة طور وغير اليوم المفتوح للتوظيف يوم الأربعاء 25 نوفمبر، من الساعة 10.30 صباحا إلى الساعة 4 عصرا، داخل فندق جي دبليو ماريوت التجمع الأول طريق السويس الطريق الدائري داخل حي ميراج، وتفاصيل الوظائف كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل متوسط وعالي فيما عدا الاستيورد أي مؤهل يشترط قراءة وكتابة.

- أن يكون الموقف محدد من التجنيد للذكور.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 35 عاما.

ترانزيشن للأجهزة الكهربائية

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عال أو متوسط.

- أن يكون لديه خبرة بنفس الوظيفة وخاصة في مصانع التليفزيونات.

- أن يكون المتقدم للوظائف جيد بالإنجليزي.

- ألا يزيد سن المتقدم على 35 عاما.

الحقوق والمميزات

- يصل المرتب الشهري إلى 3500 جنيه.

- تمنح الشركة للعاملين يومين إجازة.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات عمل.

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات.

شركة جيتز للكافيهات

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل متوسط أو عال للخريجين.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة عام في المجال نفسه.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عاما للويتر و40 عاما للشيف.

الحقوق والمميزات

- المرتب يبدأ من 3000 جنيه ويزيد حسب الخبرة.

- التيبس يبدأ من 5000 للشيف.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات عمل إضافة إلى تأمينات.

صيدليات النواوي

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالٍ للخريجين.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على خبرة على الأقل 3 أشهر "تلي سيلز" من الإناث فقط.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عاما.

المزايا والحقوق

- المرتب يبدأ من 2000 إضافة إلى كوميشين بالإضافة إلى عمولة على الأداء.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات من 12 مساء إلى 8 مساء أو من 2 مساء إلى 10 مساء.

- تمنح الشركة العاملين بدلات وحوافر شهرية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات صحيه واجتماعية.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة، الدخول على الصفحة الخاصة بمبادرة مصر تعمل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وملأ الاستمارة الخاصة بالوظيفة المطلوبة.