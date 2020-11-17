تطعيم 690 ألف تلميذ ضد الطفيليات وبدء مبادرة صحة الأم والجنين بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا استعدادها لتنفيذ المبادرة الرئاسية للاهتمام بصحة الأم والجنين، من خلال عدد من الدورات التدريبية لفرق التمريض على أعمال المبادرة الرئاسية وتقديم الخدمات الصحية ضمن البروتوكول الطبي للمبادرة، ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.

وأوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تهدف إلى فحص الحوامل، وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

وأوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن مديرية الصحة جهزت 260 وحدة صحية ومركزا طبيا ومكتبًا للصحة، وذلك بجميع الادارات الصحية على مستوى محافظة، بهدف تنفيذ أعمال المبادرة.

كما تنفذ مديرية الصحة، أعمال الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس ضد الطفيليات المعوية والتي تستمر حتى 19 من نوفمبر الجاري بالتنسيق مع التأمين الصحي، وذلك للحد من انتشار الأمراض المتوطنة حفاظا على سلامة وصحة طلاب المدارس، وذلك ضمن خطة الدولة ووزارة الصحة والسكان، لخفض معدل انتشار الطفيليات المعوية بين طلاب المدارس الابتدائية.

ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف تنظيم الحملات بجميع مراكز المحافظة، للوصول الي الهدف المحدد من الطلاب المستهدفين للحصول على جرعات التطعيم ضد الطفيليات المعوية، مشيراً إلى أن الاهتمام بصحة وسلامة الطلاب تحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية بالدولة، ومشدداً على الفرق المشاركة بالحملة على تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية اثناء عملية التجريع.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تستهدف تجريع 823 ألف و 276 تلميذ بالمرحلة الابتدائية، ورياض الأطفال بجميع مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة، مشيراً الى انه تم تجريع 690 ألف و 316 تلميذ منذ بداية الحملة.