لوفاة زوجته بكورونا.. ضبط مواطن ونجله تعديا على طاقم "صدر المحلة"

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، بالتنسيق مع أفراد الأمن الإداري بمستشفى الصدر بالمحلة الكبرى، من ضبط مواطن ونجله، لتعديهما بالضرب على أفراد الطاقم الطبي والتمريض داخل المستشفى، بعد اتهامهما للأطباء والممرضين بالتسبب في وفاة زوجة الأول ووالدة الثاني إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، باندلاع مشاجرة حامية اُستخدم فيها التشابك بالأيدي من جانب أهل متوفية من جهة، وأفراد الطاقم الطبي من جهة أخرى.

وبتقنين الإجراءات الأمنية، تمكن الرائد أحمد عبدالشافي رئيس مباحث القسم، وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الأب ونجله، وأفاد المقبوض عليهما أن أفراد الطاقم الطبي تسببوا فى وفاة زوجة الأول ووالدة الثاني، واتهموهم بالتقصير معها خلال فترة علاجها بالمستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين.