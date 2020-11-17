محافظ الشرقية: تنفيذ 12 ألف مشروع للشباب بتكلفة 1.8 مليار جنيه

أكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك"، وتوفير آليات جاذبة للشباب، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع، وتشجيع الشباب على العمل الحر.

وشدد المحافظ على أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك"، مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيراً إلى أهمية برنامج "مشروعك" في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ 12 ألف و699 مشروعاً، ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة مليار و839 مليون و 902 ألف جنيه، لتوفير 43 ألف و569 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي، مدير "مشروعك" بمحافظة الشرقية، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها تتضمن مشروعات لتجارة السيراميك، وتجارة المفروشات، ومصنع أعلاف، ومصنع أسمدة عضوية، ومصنع ملابس، وصناعات كهربائية، ومستلزمات طبية، ومصنع أرز، وحظيرة مواشي، وتجارة حبوب، وورشة موبيليا، وغيرها من المشروعات التي يستفيد منها الشباب.

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثاني جاءوا في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها، وصلت إلى 2287 مشروعاً، بقيمة 257 مليون و296 ألف و400 جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها، وصلت إلى 607 مشروعات، بقيمة 237 مليون و505 آلاف و250 جنيهاً، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها، وصلت إلى 1670 مشروعاً، بقيمة 220 مليون و905 آلاف و66 جنيهاً.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها، لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.